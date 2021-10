Ferro Carril y Ceibal:ese sabor especial….

Los cuatro partidos que se jugarán esta tarde, para complementar la octava fecha del Campeonato Apertura en la «A». Y más allá de lo que suponen los tres partidos restantes, uno es especial: el de Ferro Carril y Ceibal. Tiene un sabor especial, por la historia de los últimos años y porque además, son tres puntos capaces de impactar en la tabla, porque si gana Ferro Carril por ejemplo y Gladiador resigna puntos, salta a la primera escala. De fondo, ese Gladiador de los 14 puntos ante Sud América. ¡No es un partido menor!Los dos restantes en el Parque Rufino Araùjo. Primero con El Tanque y Salto Uruguay, con llegada opuesta en materia de resultados:

El Tanque cayendo a manos de Ferro Carril y Salto Uruguay derrotando a Ceibal 2 a 1. Para el decano de Pablo Vela una manera de escalar.¿Quién podría arriesgar un favoritismo, si en definitiva no lo hay?Mientras que a segunda hora, la chance superior a la cuenta de Universitario. Porque Deportivo Artigas es parte de la complejidad, en la misma medida que la madurez por ahora no va siendo posible. Tiempo al tiempo. Universitario no puede resignar más puntos. Solo 6 en la tabla.Desde la lógica, podría suponerse bien que tiene la vía libre para ganar. ¿O no tan así? ASÍ PARA JUGARA Domingo 24 de octubre. 8ª fecha. Divisional «A».Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.Hora 16.45′- Ceibal vs Ferro Carril.Terna: Fernando López, Fernando Samit, Fernando Caffre.Hora 19.30′- Sud América vs Gladiador.Terna: José Gabriel de los Santos,, Fernando Samit, Mauricio Revuelta.************* Campo de juego: Parque Rufino Araújo. Hora 14.45′- El Tanque vs Salto Uruguay.Terna: Rolando López, Robert Aguirre, Víctor Rdríguez.Hora 17: Deportivo Artigas vs Universitario.Terna: A. Píriz, I. Moreira, I. Sañudo.*************Hasta los 11 años, ingreso libre. De 12 años en adelante, damas y caballeros 150 pesos