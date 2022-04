Ferro Carril va por Hernán Barros y sumaron un zaguero de Concordia

Para Ferro Carril es un año de pretensiones otra vez. Tantas veces repetida la certeza que para la franja ser parte del protagonismo, es un fin asociado a la historia. Al fin de cuentas, lo es. Por eso, la participación en el Campeonato de Clubes en la Divisional B y la de retener la corona a nivel local, premisas del plantel en manos de Richard Humberto Usuca y Julio Daniel Moreira.



La pretemporada que empezó y ausencias ya remarcadas por EL PUEBLO. Tres puntuales en relación al año pasado: Juan Viera, Guillermo Confalonieri y Junior Rodríguez. Lo del «Tato»es sabido: el final de su ciclo como jugador. A Confalonieri no se le renovó la confianza que supone la continuidad, mientras Junior Rodríguez planteó una solicitud y aún no fue contemplado. A partir de ello, decidió no sumarse a los entrenamientos del núcleo. LOS REPLANTEOS EN EL FONDO Por lo tanto, dos defensas menos: Juan Viera y Junior Rodríguez. Por eso en los últimos días, desde Ferro Carril se lanzó la estocada por HERNÁN BARROS, el zaguero oriundo de Bella Unión que el año pasado jugara en Salto Nuevo. Todo está encaminado, como para suponer que puede ser uno más en el plantel albinegro. De todas maneras ya se abrochó el pase del argentino DANIEL LEZCANO, oriundo de Concordia. Vino, practicó y gustó.Por esa razón desde la Dirección Técnica surgió el visto bueno, por lo que llegó el tiempo de cerrar la operación. Lezcano será jugador de Ferro Carril.En aquellos puestos donde era necesario ser cubiertos, una manera de contemplar. Ferro Carril no tendrá menos que 24 o 25 jugadores potenciales.