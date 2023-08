Ferro Carril en casa; llegaLaureles de Fray Bentos

Será mañana miércoles en el Parque Ernesto Dickinson, cuando se enfrenten Ferro Carril de la Liga Salteña y Laureles de Fray Bentos, en partido válido por la Copa Uruguay. En el caso de Ferro, jugará por primera vez este certamen y el debut con incertidumbre incluída, desde el momento que llega Laureles, el reciente vice campeón del Torneo del Interior.

El partido será controlado por una terna de la Liga de Fútbol de Paysandú, encabezada por Matías Schneider. Pactado para la hora 21, sin que trascendiera por lo menos hasta ayer a la noche el valor de las entradas.

Hoy se enfrentarán Barrio Olímpico de Minas vs Hurcán de Treinta y Tres. Igualmente mañana miércoles: Lavalleja de Minas vs Piriapolis, Barracas de Dolores vs Huracán de Paysandú, Juventud de Colonia vs Wanderers de Santa Lucía y Juanicó vs Boquita de Sarandí Grande.En caso de empates, ejecución de tiros penales. A un solo juego,sin desquite.

Ferro Carril será el segundo equipo «naranjero» en asumir la acción, desde el momentoque yalo hizo Salto Fútbol Club. En tanto Universitario enfrentará en la tercera fase a Boston River de Montevideo.