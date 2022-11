Fernando Pereira, Presidente del Frente Amplio en Salto

Políticas de Frontera: “El Partido Nacional presenta algunos proyectos en el Parlamento, pero luego no los trata, es como si el gobierno jugara los dos papeles”

El Presidente del Frente Amplio (FA) Fernando Pereira volvió a Salto con “El Frente te Escucha” en una nueva edición. La oportunidad se dio para que Pereira visitara la redacción de EL PUEBLO y mantuviera una extensa charla de la que traemos apenas un resumen.

– ¿Qué diferencia hay entre este “El Frente te Escucha” con el anterior?

– Estamos hablando con otras organizaciones. Al principio el FA tenía como objetivo tener unas 30 reuniones y llegó casi a 50, y en esta oportunidad vamos a tener cerca de 30, en total vamos a tener en esta segunda etapa 80 reuniones con distintas organizaciones del agro, de la producción, del trabajo, del comercio, de los derechos humanos, de la cultura, del candombe, religiosas. Eso le va permitiendo al FA tener una radiografía muy completa de lo que sucede en Uruguay, y en particular en cada departamento, y luego en particular en cada pueblo. De hecho, hoy “El Frente te escucha” también está en pueblos del interior profundo de Salto, eso le dará al FA la base de datos más importante sobre lo que están opinando las fuerzas vivas de cada ciudad de todos los temas en general. Cuáles son sus prioridades, dónde están sus objetivos, qué están buscando para ser felices. Y luego, una serie de preguntas referidas al futuro, qué esperan del futuro, es muy importante conocer en qué sueña la gente, cuáles son sus esperanzas. Preguntarles cuáles fueron los principales errores del FA, y cuando termine “El Frente te escucha” vamos a tener más de 10 mil respuestas de por qué perdió el FA la elección de 2019. Un banco de datos de esta magnitud es difícil que una encuestadora o un partido político lo tenga si no hace este trabajo pormenorizadamente, si no tiene un software para respaldarlo, si no tiene compañeros sociólogos para interpretarlo, y ahí están trabajando Leal y Labat, entre otros. Los asesores y expertos del FA con esta información están trabajando mucho para contribuir a la Comisión de Programa, al fortalecimiento del FA, pero también al fortalecimiento de un posible segundo ciclo de gobiernos progresistas en Uruguay.

– En 2009 la OPP elaboró un documento proyectando el crecimiento del país al 2030, ahí anticipó que la región litoral norte sería la de menor crecimiento. Hoy se suma la variable de la economía argentina que ha agravado y acelerado las consecuencias negativas anunciadas en ese documento con un crecimiento del desempleo y del informalismo que complica aún más la situación. ¿Qué se responde desde el FA?

– Luego de ese estudio de la OPP, que fue muy completo, hubo una prospectiva Uruguay 2050 que coordinó el Economista Fernando Isabella, que de alguna manera colocaba 6 cadenas de valor y una cultural para que Uruguay tuviera una prospectiva de trabajo. Ese documento en el actual gobierno se archivó, y se eligió trabajar en el corto plazo. Pero la verdad es que Uruguay tiene que tener una mirada de largo plazo, y sobre todo para el litoral que tiene problemas de competitividad con Argentina. No digo que la solución para Salto, Paysandú o Río Negro sean soluciones fáciles porque no lo son, pero no me resigno a que no practiquen ninguna política, que la única política sea el 30% de las naftas, porque aún con ese 30% la desventaja es muy importante en relación al precio de la nafta o del gasoil en Argentina, pero luego, igualmente es una política.

¿Cuáles son las políticas de estímulo al comercio local? ¿Cómo se generan condiciones para que no cierren emprendimientos productivos o comerciales porque dejan de ser competitivos? ¿Cómo protegemos el conocimiento de la frontera con Argentina? Todas estas preguntas deberían tener un conjunto de propuestas. El Partido Nacional presenta algunos proyectos en el Parlamento, pero luego no los trata, o sea, es como si el gobierno jugara los dos papeles, hacer de cuenta que le importa el tema y luego no tratarlo. Lo que precisan los pueblos de la región es que haya políticas que generen condiciones para que la competitividad como mínimo sea un poco más razonable. Los Centros Comerciales de estos departamentos le han hecho propuestas al gobierno, esas mismas propuestas se las han entregado al FA, muchas de ellas tienen razonabilidad, hay que estudiarlas y monitorearlas, pero sin duda lo que no puede pasar es que no haya ninguna política porque si no, el desempleo en Uruguay va a tener un volumen y en la zona del litoral va a ser como mínimo 50 o 70% mayor.

– El país políticamente está dividido en dos, la coalición de gobierno y el FA, ¿cuál sería la propuesta alternativa que presenta el FA?

– El gobierno fracasó, para empezar. El gobierno les dijo a los uruguayos que no iban a bajar los salarios y bajaron por tres años consecutivos, igual que las jubilaciones. El gobierno fracasó en sus políticas sociales a tal punto que hoy hay 78 mil personas pobres más que en 2019. El gobierno fracasó en las políticas vinculadas a la primera infancia, y de hecho, aumentó la pobreza infantil de cero a 6 años en forma muy importante, y aumentó la pobreza en las demás franjas de edad de la niñez. El gobierno fracasó en la construcción de 50 mil viviendas que finalmente no van a llegar, ni tampoco en la erradicación de los asentamientos, esa idea que el Presidente planteaba como una cosa posible en 5 años, pero el problema es que no empieza. O sea, votan los presupuestos que luego no ejecutan. Bueno, acá en Salto lo pueden ver, no tengo que explicarlo demasiado. No llegan con medicamentos a hospitales y policlínicas porque redujeron 37% el gasto en medicamentos, y por más que Cipriani diga por televisión que hay medicamentos, la gente va al hospital y corrobora que no hay como, por ejemplo, para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Los uruguayos ya saben que la mayoría de las promesas que le hicieron como no cambiar la edad jubilatoria a los que tenían trabajo, no se va a cumplir.

Por lo tanto, busca una alternativa, y esa alternativa por un lado tiene que ser oposición para cuestionar los proyectos que el gobierno plantea, si es que son negativos, como el de seguridad social y la transformación educativa. Pero también tiene que ser prospectiva. El FA creó 8 grupos de trabajo de seguimiento de las políticas más importantes que le está dando insumos todo el tiempo al FA, pero por otro lado tiene 30 unidades temáticas trabajando el programa del FA, el que estará pronto para diciembre del año que viene, y le vamos a poder proponer a la sociedad uruguaya cambios en materia de trabajo, en generación de empleo, en inclusión social, en la atención a la situación de pobreza, en desarrollo económico, social y cultural.

Es decir, Uruguay tuvo el cambio progresista en estos 15 años que supuso mejorar las condiciones de vida de las personas, el acceso a la salud pública, no tener una tarjeta de pobre para atenderse en ASSE sino tener un derecho a la salud, que nuestros hijos puedan atenderse en el lugar que nos atendemos nosotros por un descuento de nuestro salario. Generó condiciones de una reforma tributaria que mejoró la forma impositiva en Uruguay, y ahora este segundo ciclo tiene que generar nuevas transformaciones. ¿Está el FA en condiciones de hacerlo? Sí. ¿Tiene hombres y mujeres formados para esta tarea? Sí. ¿Está la fuerza política en condiciones de volver a ejercer el gobierno? Sí. ¿Hay renovación de cuadros para ejercer nuevos liderazgos? Está claro que hay como mínimo 5 candidatos en condiciones de ser Presidente o Presidenta del Uruguay. Entonces, están todas las condiciones dadas para que el FA sea la alternativa y proponga un programa de soluciones creíbles, no el que propuso Lacalle con sus socios y que luego no cumplieron, sino el que el FA va a cumplir con objetivos claros y cumplibles.

– ¿Cuál es la principal debilidad que hoy tiene el FA y que debe resolver?

– Llegar al gobierno supone tener un Frente más Frente y más Amplio, con lo cual hay que tener unidad, generosidad y humildad. Si no logramos conjugar estas actitudes en actitud frenteamplista general, vamos a tener dificultades. Y si, por el contrario, estas tres actitudes funcionan en toda la estructura del FA, quedaremos en condiciones de ser el partido con mejores oportunidades de ganar la elección de 2024.

– Estamos a poco más de un mes para el cambio de año, ¿cuál sería su mensaje a los salteños?

– Han sido tres años duros, pero para los salteños sobre todo ha sido un año duro cuando se abrieron las fronteras y se encontraron con que su competitividad en relación a la vecina orilla era muy negativa, y que esa situación negativa se fue empeorando, la relación de precios es cada vez más difícil de sostener, pero hay que tener la esperanza de que puedan venir políticas públicas que puedan modificar esta situación, y el deseo, obviamente del FA de que todos tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo.

PERFIL DE FERNANDO PEREIRA

Casado en segundas nupcias, tiene una hija más dos hijos de su esposa.

De chiquito quería ser jugador de fútbol.

Es hincha de Peñarol y Goes en basquetbol.

¿Una asignatura pendiente? Haber podido estudiar más y no trabajar desde tan pequeño.

¿Una comida? La buseca.

¿Un libro? “El amor en los tiempos del cólera”, de Gabriel García Márquez.

¿Una película? Kramer vs. Kramer

¿Un hobby? Juntar medidas de whiskey.

¿Qué música escucha? Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina.

¿Qué le gusta de la gente? Me gusta casi todo, la Humanidad no es perfecta, pero esa imperfección nos hace vivir en un mundo complejo, lleno de desafíos y oportunidades.

¿Qué no le gusta de la gente? Que critique sin conocer.