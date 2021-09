Fernando Mattos: estar en el Prado es reconocer el trabajo de un sector que es el motor del país

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Fernando Mattos en sus visitas a la expo Prado, en diálogo con EL PUEBLO, destacó el trabajo y esfuerzo de los productores que participan de la exposición, haciendo hincapié en la importancia del mejoramiento genético para el desarrollo de la cabaña, y su importancia en cuanto a cómo hace la diferencia con respecto a la producción común, y cómo es importante eso para los resultados productivos que en los distintos sistemas se pueden aplicar. «Acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, no es un show de vanidades y sí es la forma de demostrar, comparándose con el otro, en qué nivel estamos, en qué podemos mejorar y cómo podemos intercambiar y es una experiencia insustituible, buscando el mejoramiento continuo de nuestra ganadería».

En lo que refiere a la presencia de las diferentes autoridades del gobierno en esta exposición, Mattos dijo que «es un reconocimiento al trabajo, al sector, (que), es el motor de la economía que necesitamos que funcione, seguimos estando en pandemia, saliendo de ella aparentemente, pero las secuelas quedan, y en ese sentido, la recuperación económica es lo que más nos preocupa, por todos aquellos que han sufrido mucho con el tema de la actividad económica, del empleo, es lo que tenemos que hacer, que trabajar, y éste es un sector motor de la economía y es multiplicador».

Agregó que «si funciona el agro como está funcionando, y es de los sectores que no se ha resentido tanto en lo que tiene que ver a la actividad, porque recordemos que cuando estuvimos encuarentenados en el mundo, la autorización de salida de las cuarentenas más estrictas, era para ir a comprar comida, y es un aspecto fundamental que hace a la nutrición, a la mejora de la inmunidad de la población y es parte de la salud». El ministro recordó en ese sentido que «Uruguay produce alimentos, produce productos agroindustriales y por lo tanto este ejemplo productivo, no sólo las pistas, sino que si recorremos todo el entorno vemos todos los servicios que están conexos, todos los prestadores de servicios, de insumos, la tecnología que se incorpora a los sistemas productivos, es gran dinamizador y generador de riquezas».

En otro orden se refirió a los animales presentados en esta Expo Prado, reiterando que, «el mejoramiento genético es acumulativo, continuo, no reconoce de circunstancias adversas porque para alcanzar un reproductor de alto nivel, se tiene que trabajar mucho tiempo». Por ello destacó el nivel de los campeones que tuvo oportunidad de premiar, «son muy destacables, en cuanto a su calidad y demuestran que tanto en leche, como carne y/o lana, estamos en una posición muy privilegiada respecto al nivel que uno está acostumbrado a ver en las pistas de la región». Añadió que en ese sentido Uruguay es punta y «estamos muy orgullosos de poder representar al sector productivo que rige las políticas agropecuarias y que tiene que dar las señales, por eso los que estamos aquí es en respaldo y apoyo a la producción.

Refiriéndose a su alocución este sábado, dijo que «tenemos que generar algún tipo adelantó que en su discurso este sábado no hará ningún anuncio, sí un análisis desde su óptica, si bien hace tres meses que está al frente del MGAP, de forma que dará «Una continuidad al trabajo que venía realizándose, con una impronta personal que por algo hubo un cambio de ministro».

Respecto a los principales temas que preocupan hoy al sector, y sobre los cuales se trató en una reunión la ARU; comentó que son los sabidos, en cuanto a competitividad, así como temas vinculados a la inserción internacional, los combustibles, también sobre Colonización y el proyecto que está en el senado respecto a sus recursos, pero resaltó que la gran noticia en este Prado, han sido dos temas: todos los vinculados al ambiente y cómo Uruguay puede trabajar para generar un relato y un posicionamiento de una producción responsable, sostenible y desde el punto de vista de la generación de un valor agregado ambiental. Explicó que «Uruguay tiene condiciones para hacerlo, para posicionarnos en el mundo como productores de alimentos diferenciados».

El otro tema es la inserción internacional donde la noticia dada por el presidente la semana pasada se robó todas las luces, porque «esto rompe el paradigma de pertenencia al Mercosur desde el punto de vista de la inserción pero reafirmando nuestro rol como socio integrante del Mercosur, pero sí con el derecho de tomar un camino de flexibilidad que nos permite negociar mejores condiciones de inserción internacional para nuestra producción que es más trabajo, más desarrollo y más empleo para nuestra gente».

En cuanto a su encuentro con el embajador chino, indicó que lo han felicitado por la impronta que ha tenido él en todo su relacionamiento con el Uruguay, también le transmitió de parte del MGAP; el beneplácito de poder estar en una instancia de discusión del TLC con China, lo que «afianzará nuestras relaciones comerciales generando oportunidades, porque no es solamente un TLC, sino que abre un camino para las inversiones, para el intercambio cultural, turístico, científico, en la investigación, China es una gran potencia y Uruguay se propuso negociar con otros países fuera del Mercosur, ya que el inmovilismo de nuestras negociaciones era absoluto y de alguna manera hubo una intención de la segunda potencia mundial de negociar con Uruguay, eso nos distingue, nos tiene que dejar contentos, estamos trabajando, hay que poner las condiciones correspondientes y con eso estaremos trabajando en colaboración con cancillería y el Ministerio de Economía y finanzas».