Fernando López-Ruben Ferreira:¿quién de los dos para la final?

Tras la sesión de la víspera en el Consejo Superior, ya Universitario y Ceibal saben que el domingo es el día en que surgirá un nuevo Campeón Salteño, tras el final del reinado de Ferro Carril. Pero quién tendrá que resolver el árbitro central, no es otro que el Colegio que preside Carlos Fraga.

En el turno que pasó, las designaciones abarcaron a Ruben Ferreira y Marcelo Izaguirre, mientras que ahora se abre un nuevo cauce para las interrogaciones.

Aunque el Colegio de Jueces se expedirá recién el día domingo, por lo menos públicamente, no parece ser antojadiza la especulación respecto al árbitro central: o es FERNANDO LÓPEZ o es RUBEN FERREIRA. Los dos parecen liderar la preferencia del Colegio, aunque no podría descartarse una tercera alternativa, que en verdad a EL PUEBLO, no fue revelada.