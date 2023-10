Fernando López, Mauricio Revuelta,Marcelo Izaguirre y Andrés Píriz…

Pasaron los dos partidos a manera de inicio de la última fecha de la segunda rueda en la «A». A 48 horas del complemento. A la misma hora y a cuatro canchas. Pero también con las ternas en cada caso. Igualmente para tener en cuenta la variación en los horarios: los cuatro partidos desde la hora 16.30′.

Domingo 29 de octubre.



Complemento de la quinta fecha.

Campeonato Salteño. Divisional «A»

Campo de juego: NACIONAL

16:30 hrs. Nacional vs El Tanque.

Árbitros: Fernando López, Robert Aguirre, Ricardo González.

Parciales de Nacional al sector oeste, de El Tanque al este.

Campo de juego: SALADERO

16:30 hrs. Dublin Central vs Arsenal.

Árbitros: Mauricio Revuelta, Nicolás Castaño, Marcos Caballero.

Parciales de D. Central al sector oeste, de Arsenal al este.

Campo de juego: PARQUE

ERNESTO DICKINSON

16:30 hrs. Salto Nuevo vs Saladero.

Árbitros: Marcelo Izaguirre, Gustavo Barboza, Pablo Almirón.