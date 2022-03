FERNANDO GRASSI, transportista, consignador, empacador y comercializador hortifruticola

Fernando Grassi (46) es empresario del sector y estuvimos dialogando con él; ya que hoy hace toda la cadena hortifruticola, es conocido por los transportes, los cítricos, los servicios logísticos en general para productores, y la comercialización. A sus orígenes lo define muy claramente cuando dice ¨me crie en la actividad del transporte, en la empresa familiar, transportes Berro¨

Y comenzó a contarnos sus inicios en la cadena hortifruticola ¨hace más o menos unos diez años que incursionamos en el tema citrícola. Arrancamos con el tema del transporte al mercado y a los cuatro o cinco años que estábamos en eso; el transporte lo hacíamos antiguamente, lo hacía papá y lo dejo, empezó a trabajar para Argentina; y, yo le compre el camión al vasco Ferrer con unos clientes, ya con una cartera de clientes. Y ahí arranque con el tema del transporte.

Y una cosa llevo a la otra y me largue con la citricultura.

En citricultura ¿qué hicieron? ¿producción?

Si, tenemos unas quintas arrendadas. Primero trabajamos fruta de terceros, después arrende unas quintas, unas 140 hectáreas.

¿Pero para brindar servicios tuvieron que tener instalaciones?

Primero arranque con las quintas y después fui armando la parte logística; o sea, el packing.

Compre un packing chico, lo compre en argentina, me lo trajo Mousque, como el que tiene Guarino, de Souza, chico, ¿no? estamos hablando de 180, 190 cajones por hora. Y hace cuatro años que me instale en la Colonia 18.

¿La zafra ya comenzó?

Si, si, ya comenzó. Mas, nosotros no paramos, estamos con Valencia todavía.

¿Como viene la producción de este año, para el resto de las variedades?

Me parece que es bueno.

En el tema de cantidad y volumen me parece bueno. De calidad, si, si. Andamos por muchas quintas y hacemos trabajos de packing a terceros y la fruta que llevan es buena. Y el comentario al hablar con chacreros estan contentos por un año de buenas perspectivas.

Todo esto viene a cuento por la seca que tuvimos

Si, la seca ayuda que este la fruta limpia, pero hoy por hoy el 80% de las quintas son con riego, la inversión del riego es fundamental. Tiene que tenerlo porque, fíjese que una seca de estas las quintas que no tienen riego, cuantos meses sin agua y con las temperaturas que había; sino tenían riego quedan hecha flecos.

¿También tienen una pata en la comercialización, cual es la situación del mercado interno?

El mercado está muy exigente. Tenemos un mercado chico, y un consumo chico para la cantidad de producción que hay, si no hay exportacion . . . las ventas y los números van de la mano de las exportaciones. Cuanto más fruta salga para afuera, alivia el mercado interno. Porque sino; las empresas grandes sino sacan para fuera lo vuelcan al interno.

Ya venía del mercado viejo la exigencia ¨se vende lo bueno¨ más caro o más barato se vende. La fruta que no tiene calidad, que no está sana, es complicado venderla.

¿El consumidor asocia la calidad a lo que ve?

La venta hoy entra por los ojos. Como va acomodada, como va trabajada la fruta. Es una pata fundamental en la comercialización. Pero eso arranca con el trabajo en la chacra, teniendo fruta buena, seguís con el trabajo de packing, tener una buena máquina, que haga un buen descarte, un buen encajonado, que a la gente le llame la atención

¿Cómo ve la inauguración en breve de la nueva Central Hortícola del Norte?

Lo veo bien, y ojala ande.

En realidad no sé bien como va a ser el funcionamiento de la Central Hortícola, tengo entendido que va a ser con producción de acá y con producción que venga del sur, esa es la idea. Y compradores que iban a Montevideo que vengan acá a abastecerse, creo que va por ahí la cosa.

¿Para su emprendimiento como lo ve?

Yo creo que aporta, todo lo que descongestione, porque ahora estamos con un solo mercado, que es el mercado de Montevideo. ¿porqué no probar con otro mercado en el interior? un mercado más chico estamos hablando, pero puede haber otra salida de mercadería. Salto tiene producción de todo y muy grande; y, no tenemos consumidores.

¿Cómo han sido los precios el año pasado y lo que va de este en los cítricos?

El año pasado en caso de la Valencia se termino en un precio bajo, no fue como el otro anterior. Hubo algún pico. Después se tranco y se estabilizo en un precio bajo; y, no hubo mejoras. Está estancada la fruta.

¿En $ 23 el kilo?

La Valencia esta trancada. Yo hago la cuenta en cajón, hoy la mejor valencia en el mercado $ 400,

¿Con cuántos kilos?

25 kilos de fruta

¿Estamos hablando de $16 por kilo?

Sin embargo el informe de la UAM de precios del día jueves . . .

Esos números nunca son iguales, siempre los números de referencia de venta en Montevideo que ponen en la comercialización . . . fíjese que la Satzuma arranco, como siempre, es una fruta que tiene una semana, diez días, un precio relativamente bueno, por así decirlo, pero empieza a salir Satzuma y aterriza el precio, pero cada tres días baja, no es que lo bajan por semana.

Fíjese que arrancamos a $600 la Satzuma buena.

¿El qué?

El cajón. El cajón siempre con 25 kilos

¿$ 24 el kilo?

Arrancamos, y estamos hablando de la buena

¿El listado de precios de la buena está marcando $35 el kilo?

¿Satzuma? Nooo

Si, 25 por 35, $ 875 el cajón

No, no, no . . . eso se lo firmo, no, no, la mejor Satzuma

Ese es el precio que pasaron de la venta de ayer

¿Precio de la UAM?

Si

Aparte del puesto de nosotros, comercializamos con otros operadores del mercado. Trabajamos con doce operadores mas, aparte del puesto de nosotros. El nuestro es el referente.

¿Y con respecto al precio me iba a decir?

La mejor Satzuma cuando arrancamos, el precio más alto fue $ 700 (el cajón) la mejor; y, hoy esa fruta está entre $ 450 y $ 500, venta de hoy de mañana (viernes 24) y esto empezó hace quince días, fíjese lo que baja.

y creo que la semana que viene va a seguir bajando.

Emilio Gancedo