Feria Vecinal “Ruben Papino Ciocca” apunta a lo económico, cultural y solidario

La Feria Vecinal del Cerro “Ruben Papino Ciocca” se realiza los sábados, de 18 a 22 hrs. sobre calle Camino del Éxodo entre Maciel y 16 de Junio (ex Unión). Se inicia a mediados de diciembre de 2023, o sea, es una feria muy joven. “La movida comienza en octubre, cuando vecinos y vecinas del Cerro, consultan sobre la necesidad de hacer algo para paliar la situación económica. Se visualiza como una amenaza el cambio en Argentina, que privaría de de abaratar la canasta familiar con las compras del otro lado del río”, comienza explicando a EL PUEBLO Enrique Correa, uno de los referentes.

Así las cosas, “la consulta va dirigida al Comité del Cerro FA, desde donde luego de discutir y consultar a otros vecinos se orienta hacia el departamento de Desarrollo Social de la Intendencia”, dice Correa, quien luego sigue narrando esos inicios:

“En diálogo con el director Regino López, se ve conveniente acompañar esta iniciativa desde una valoración positiva de otras ferias de Salto. Siendo un emprendimiento de trabajo asociado, se asigna la tarea del apoyo organizativo al técnico de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, presente en Salto por convenio con la Intendencia. Surge una primera convocatoria a los vecinos, de la manera más amplia posible y se explora una alianza con una organización del barrio, el Club Sportivo Cerro, quien abre las puertas y define apoyar. Del grupo inicial de más de 30 vecinas y vecinos que responden a la convocatoria, aspirantes a feriantes, hay un núcleo importante de mujeres emprendedoras con experiencia en la venta de ropa Second Hand mediante la técnica de los “vivos” de internet. Algunos se acercan para vender artesanías en madera y cerámica, artículos de ferretería, otros con trayectoria o interés en elaborar y vender productos gastronómicos, santería, venta de libros, productos sublimados y más”.

Algo característico, pero no por iniciativa de los feriantes, es que se realiza cada sábado un evento solidario cultural: música, recitales de poesía, etc. De los mismos vecinos surge que la feria tenga este plus, para que sea también lugar de encuentro y socialización, ya que se escuchaba mucho: “no hay nada para hacer los sábados de tarde”.

EL NOMBRE PAPINO CIOCCA

“Del estudio del Reglamento (de ferias), surge el compromiso por parte de los puestos gastronómicos que sus titulares tengan el curso y el carnet habilitante de manipulación de alimentos -prosigue el entrevistado-; el grupo define funcionar en régimen de asamblea, con reunión semanal en Club Cerro y se designa un equipo de secretaría y finanzas. También se define de manera natural el nombre: “tiene que ser Papino Ciocca, el pariente”, y alguien ya se compromete a hablar con la familia; la autorización estuvo al momento.

Cuenta Correa que “vino después la etapa de armar puestos, conversar con los números artísticos, asegurar el cierre perimetral, corte de calles, demarcación, numeración y atribución de puestos, la electricidad para cuando llegue la noche y la estética de los puestos, un logo y la amplificación. Paradojas de la vida, la Feria que iría sábado a sábado inicia un viernes 22 de diciembre, para aprovechar comercialmente la fecha se funciona viernes y sábado en navidad, fin de año y Reyes”.

OBJETIVO ECONÓMICO Y SOLIDARIO:

Dice Correa: “El primer objetivo es el económico, ya que es respuesta a la solicitud de los vecinos de tener un espacio donde vender productos y servicios propios y sumar al sostenimiento del propio sustento y las familias. En este tiempo han participado más de 40 familias directamente implicadas. Se cumple con la demanda recibida de los vecinos, al momento de pedirles su opinión y aprobación de la Feria en el lugar, de atender la necesidad de generar eventos culturales que brinden oportunidad a las familias del entorno de disfrutar, encontrarse y participar”.

“Cada edición sabatina está acompañada de un evento musical, carnavalero, de danzas y más. Está también la solidaridad con grupos y colectivos, como es el caso de la Coordinación Palestina Libre con quienes se realizó el 20 de enero un evento de carácter internacional: la “Lectura de Poemas por la Paz–Palabras por Palestina” para sensibilizar sobre el conflicto y sumar al reclamo por la Paz”.

ORGANIZACIÓN:

Funciona en régimen de Asamblea (órgano máximo de decisión y conducción) pero pasó de una Secretaría a una Coordinación conformada con feriantes y técnicos que articulan las tareas necesarias. La Coordinación realiza al interno la tarea de mantener actualizada la lista de feriantes y puestos, la adecuación al Reglamento de Ferias de la Intendencia y la recepción del aporte acordado de cada feriante ($100 por feria) para el pago de limpieza final del predio y cuidacoches. Hacia el entorno, la Coordinación tiene la responsabilidad de articular con Movilidad Urbana el corte de las calles y el cierre del perímetro ferial; con la Dirección de Desarrollo Social acordar cuestiones concretas respecto a los apoyos necesarios para la actividad ferial y cultural.

OTRAS REFLEXIONES DE CORREA:

“Poco a poco se va convirtiendo en un paseo y punto de encuentro, concita interés la variedad de mercadería, puestos al aire libre, precios más económicos y una propuesta artístico cultural que se renueva cada sábado. Se busca ser espacio de comercialización, donde emprendedores de la zona y la ciudad toda, ofrecen productos de calidad, de primera mano o acondicionados, realizados artesanalmente y a precio justo. Los compradores reciben el producto directamente de quien lo produce, acondiciona o fracciona, sin intervención de intermediarios. Como cualquier emprendimiento comercial, tiene sus costos, tal vez menores que los del comercio establecido pero a la vez hay más riesgos, se está expuesto a factores externos: clima, altura del mes, impacto de la frontera, eventos en otros puntos de la ciudad, etc. El aspecto solidario está siempre presente, es un emprendimiento colectivo de respuesta a la falta de trabajo y a la necesidad de compensar los ingresos y así solventar la canasta familiar, esa realidad común genera una interrelación, una perspectiva de la feria como red de personas e iniciativas comerciales. Así cualifica la vida social, mejora el relacionamiento en el barrio y a la vez genera condiciones para una mejor convivencia vecinal. Los vecinos asumen una actitud proactiva, salen de las propias vicisitudes y problemáticas personales o familiares, se conocen, trabajan juntos y construyen alternativas superadoras a la problemática común del desempleo o los bajos ingresos…”.

