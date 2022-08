Fénix no pierde el tiempo;la victoria de la amenaza

Con Parque Solari en condición de libre, el tiempo capitalizado por Fénix. No hay otra que pensar que el equipo albivioleta no perdió tiempo. Le ganó a Cerro y trepó a 13 unidades, quedando solo a dos puntos de Parque Solari. Es una amenaza real. De todas maneras, Fénix suma un partido más jugado en la medida que aún no permaneció libre.

La sexta fecha disputada en la víspera, marcó una victoria de Peñarol que le permite evolucionar en la tabla, mientras en el último partido de la tarde-noche, fue imposición de Barcelona sobre Florida. El equipo cerrense escaló ahora a la tercera colocación con 10 puntos y se transforma en protagonista. En tanto Huracán alegró su sábado, desde el momento que sumó el primer punto en el torneo de la menor de las divisionales.

UNO POR UNO

Peñarol 1 Quinta Avenida Treinta y Tres 0.

Huracán 0 Paso del Bote 0

Fénix 2 Cerro 1

Lazareto 2. Almagro 0

Barcelona 2 Florida 1.

ASÍ EN LA TABLA

Tras la fecha jugada, esta clasificación general: Parque Solari 15 puntos, Fénix 13, Barcelona 10, Peñarol 9, Cerro y Almagro 8, Quinta Avenida Treinta y Tres y Lazareto 5, Paso del Bote 3, Florida 2 y Huracán 1.

CON LA SÉPTIMA

Sábado que viene para la disputa de la séptima fecha de la primera rueda en la C. Con estos partidos para tener en cuenta:

Quinta Avenida Treinta y Tres vs Huracán.

Parque Solari vs Peñarol.

Florida vs Cerro.

Paso del Bote vs Lazareto.

Fénix vs Barcelona.

Libre: Almagro.

-Como puede calibrarse dos partidos especiales. El puntero Parque Solari frente al cuarto en la tabla, Peñarol, mientras se enfrentarán el segundo (Fénix) y el tercero (Barcelona).