Femenino no se doblega y por la cuarta esperan

La sesión a nivel del Consejo Femenino, generó apuntes que vale la pena compartir, desde el momento que se definieron denominaciones para los certámenes que incluye el calendario. Los reconocimiento en cada caso, simplemente que no faltan. El Campeonato Salteño llevará el nombre de » Sofía Oxandabarat». Torneo Apertura » Alfredo Javier Viera». Torneo Clausura » Juan Carlos Ferreira».



RUMBO A LA CUARTA

Entre sábado y domingo en tanto, para la disputa de la cuarta fecha de la primera rueda. Una manera de repasar el fútbol que se viene.

SÁBADO 7 DE MAYO

Campo de juego: UNIVERSITARIO.

Hora 19- Universitario vs Ferro Carril.

DOMINGO 8 DE MAYO

Campo de juego: PEÑAROL

Hora 10- Peñarol vs Chaná

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Hora 9- Santa Rosa vs Salto Nuevo

Hora 11- Ceibal vs Salto Uruguay

Campo de juego: Parque Juan José Vispo Mari.

Hora 9- Gladiador vs Deportivo Artigas

Hora 11- IRN-Iasa vs Nacional