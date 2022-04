Femenino de la Segunda fecha en la primera rueda

Ahora con todos los jueces

El fútbol Femenino para jugar entre hoy y mañana, la disputa de la segunda fecha de la primera rueda. Con un aspecto a tener en cuenta: el partido entre Sud América y Salto Nuevo se jugará en el Parque Ernesto Dickinson y no en el Parque Juan José Vispo Mari, tal como en principio estaba pactado. Desde el Colegio de Jueces, las ternas para tener en cuenta.

SÁBADO 23 DE ABRIL

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Hora 19: Ferro Carril vs Gladiador.

Jueces: Villarreal-Píriz-Castaño.

Cancha de Nacional.

Hora 19.30′- Chanä vs Nacional.

Jueces: Araújo-Ferreira-Busca.

Hora 21.30′- Universitario vs Deportivo Artigas.

Jueces: Ferreira-Araújo-Busca.

DOMINGO 24 ABRIL

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson,

Hora 10- Sud América vs Salto Nuevo.

Jueces: Rodríguez-Revuelta-Portela.

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Hora 16- Salto Uruguay vs Santa Rosa.

Jueces: Aguirre-Loetti-Castaño.

Hora 18- Ceibal vs Peñarol.

Jueces: Castaño-Aguirre-Loetti.