La edil del Partido Colorado, Lista 30 de Vamos Salto, Prof. Gabriela Moreira hace un planteo para un reconocimiento en Salto, del deportista campeón mundial de remo Sub 23, Felipe Klüver. La curul colorada repasa los logros de este deporte para el Uruguay todo y la conformación de la elite mundial de este deporte en base a esfuerzo y disciplina.

Felipe Klüver en Salto

Los salteños tenemos el privilegio de contar con los medallistas y campeones mundiales participando en la 5° fecha del Circuito Nacional de Remo que se disputará en el Río Uruguay, en el tramo entre el Club Remeros Salto y el Ayuí.

Deportistas formados

El remo es un deporte practicado en todo el mundo, trabaja la mente y el cuerpo en sus máximas capacidades, la mezcla entre el control y la explosividad hace que estos deportistas se cataloguen dentro de un esquema corporal y mental muy fuerte.

Las mayores alegrías para Uruguay

Es el deporte, mal llamado menor, que más alegrías le dio a la celeste con cuatro preseas: tres bronces (Los Ángeles 1932, Londres 1948, Helsinki 1952) y una plata (Londres 1948).

Muchos campeones en danza

En la historia más presente los uruguayos Marcos Sarraute, Martín Gonzales, Leandro Salvagno y Bruno Cetraro obtuvieron la medalla de oro en los juegos panamericanos de Lima 2019. Dos años más tarde, en Tokio 2021 Bruno Cetraro y Felipe Klüver mantuvieron expectantes al país con su histórica e increíble actuación en los Juegos Olímpicos. En los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali, la delegación uruguaya obtuvo medallas en casi todos los eventos disputados, 9 medallas (6 de oro, 1 de plata y 2 de bronce) tanto en categoría femeninas cómo masculinas.

En 2022 se disputaron las 3 copas del mundo en las que los olímpicos Cetraro y Klüver obtuvieron cada uno una medalla de bronce (Felipe la obtuvo en Poznán, Polonia y Bruno lo hizo en Lucerne, Suiza), demostrando que el deporte uruguayo está a la altura de las potencias mundiales.

Apoyo económico desigual

Aún sin el apoyo económico que disponen otros países, Uruguay luchó por sus medallas y demostró que está entre los mejores del mundo. Y se volvió a probar en el mundial Sub 23 y Sub 19 disputado en Italia. Este fue el evento con más participación a nivel mundial en cuanto a delegaciones y remeros de todo el mundo y a su vez uno de los más importantes del año, dónde nuestro país hizo historia de una manera extraordinaria, a la cabeza tenemos a Felipe Klüver quien se coronó campeón del mundo como nunca antes en la historia de nuestro país. Superando cualquier expectativa nuestro himno resonaba en la cima del mundo en Varese (Italia). El orgullo más grande para un país se había hecho realidad, somos campeones del mundo.

Primeros puestos mundiales

Pero no hay que olvidarse de otras actuaciones históricas en este evento, cada remero dejó a la celeste en un lugar que nunca antes se había igualado: Martín Zócalo y Leandro Rodas se quedaron con el cuarto lugar a tan solo centésimas del bronce. Tatiana Seijas y Paulina Centurión obtuvieron un sexto lugar en el mundo (una actuación histórica para el remo uruguayo femenino). Mientras que 2 botes de la selección se quedaban con el 9° lugar: El 4- Femenino conformado por Cloe Callora, Ynela Aires, Zoe Acosta y Yuliana Etchebarne y el doble par de Joaquín Vázquez y Eric Seawright. A su vez dos remeros más tomaban el tercer puesto en los singles: Luciano García en masculino y Nicole Yarzon en femenino peso ligero. Por último Cristian Rege obtuvo el lugar 24 en la categoría de Single Sub19, que fue la que tuvo más remeros disputando la categoría.

Los Juegos Odesur

El remo uruguayo sigue creciendo y apunta su mira hacia el próximo evento: Los Juegos Odesur de Asunción Paraguay. La delegación continuará obteniendo excelentes resultados y múltiples medallas en este evento del calendario olímpico, tan solo queda esperar a que se demuestre en el agua. Somos de la élite de América y del mundo.

Reconocimiento merecido

En cuanto a los deportistas que conformaron la delegación del mundial Sub 23 y Sub19 amerita un reconocimiento por su insuperable actuación en Italia. Un reconocimiento especial a Felipe Klüver por su presea de oro y otro más al hombre que supo desafiar los límites y explotar el potencial de estos deportistas como lo fue Osvaldo Borchi.

Tampoco esta hazaña lograda sería posible sin el aporte de la Federación Uruguaya de Remo quienes con mucho esfuerzo apoyó a los remeros para que ocupen el lugar en el que están hoy.

Por todo lo expresado solicito un reconocimiento por medio de una placa al Campeón Felipe Klüver para ser entregado en oportunidad de su presencia en nuestra ciudad.