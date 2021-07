Federación de Clubes Cannábicos rechaza que la Policía pueda acceder a sus datos

El artículo 72 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas avala que la Policía acceda a los datos de domicilios e identidades de autocultivadores y responsables de clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis 0(Ircca).



«La información de la dirección y ubicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis, serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior, a los fines de la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares», afirma la iniciativa.

Para la Federación de Clubes Cannábicos eso significa un retroceso. «Nos sentimos señalados y que se crea una presunción sobre nuestra tarea que no es real, en la cual no existen fiscalizaciones y no se realizan las cosas correctamente», dijo su vicepresidente, Guillermo Raffo.

Enumeró los controles que realiza el Ircca y afirmó que los cambios en la normativa «desestabilizan una situación que se viene dando, generan más confusión en lugar de claridad y creemos que la gente se siente insegura e inestable y en realidad, más que resolver un problema está creando otro».

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldó la necesidad de la Policía de acceder a los datos de clubes cannábicos. Esto abre un debate sobre la protección de datos personales y la seguridad pública.



«El Ministerio del Interior entiende que tiene que saber dónde se está cultivando, de modo tal de que no sea esto una pantalla como para producir más y comercializar ilegalmente», afirmó Heber.