Familia de Charly Ferreira esperanzada en que se reabra el caso: «en los expedientes hay pruebas más que suficientes”, les dice el nuevo asesorjurídico

Sobre finales de abril, el día 22 concretamente, se cumplieron 16 años que Charly Ferreira

fuera retirado por un móvil policial de un baile en Tropezón y a las pocas horas estuviera

muerto. Para la Policía, fue víctima de un siniestro en la ruta, lo habría pasado por arriba un

vehículo. Para la familia en cambio, «de accidente no tuvo nada, están todas las pruebas que

lo mató la Policía», dice una vez más su padre, Juan José Barreto.



Lo cierto es que hace unos meses, cuando finalizaba 2022, el caso fue archivado por la

Justicia. Ahora, con un nuevo asesor jurídico, Dr. Diego Caetán, la familia de Charly Ferreira

vuelve a arremeter, convencida de lo que este nuevo asesor les dijo: «en los expedientes hay

pruebas más que suficientes para reabrir el caso», comentó Barreto a EL PUEBLO.

En eso están. Ya se presentó un escrito solicitando el desarchivo y se proseguirá con nuevas

instancias tendientes a ello.

Barreto recordó que en un principio el abogado de la familia era el Dr. Emmenegger («pero

no quiso seguir, no entendí sus motivos, pero respeto la decisión y le agradecí por todo lo que

había hecho»), después fueron Marcelo Pigurina y Roque Basualdo y ahora el caso lo tiene el

abogado Diego Caetán («que nos dice que las pruebas de que a nuestro hijo lo mató la Policía

están todas en los expedientes y son más que suficientes»).

Molesta mucho a la familia que unos días antes que el caso fuera archivado, se había pedido

que se hicieran los careos previstos, los que por diferentes motivos nunca se habían

concretado. En ellos, Barreto tiene esperanzas que se le explique por qué cuando la Policía le

avisa que su hijo había tenido un accidente y estaba en el Hospital, toda la familia (él, su

esposa y su otro hijo) fueron detenidos durante varias horas en la Seccional Segunda,

incomunicados uno del otro y durante varias horas. Todo según la versión del entrevistado,

más tarde se le avisa que Charly había fallecido y, pese a la resistencia de un comisario, él

exige que se lo traslade a ver el cuerpo de su hijo y se accede a ello. Pero para su sorpresa, «vi

que el móvil que me llevaba no iba en dirección al Hospital, iba rumbo al Cementerio. Le

pregunté al chofer y me dijo: `no Barreto, su hijo nunca estuvo en el Hospital, está en la

morgue del Cementerio, pero usted no vaya a decir que le estoy diciendo esto porque si no

me hacen un sumario ́. Llegamos a la morgue, estuve con mi hijo muerto, le revisé todito el

cuerpo y de accidente no tiene nada, hasta la ropa estaba intacta, ni un botón le faltaba a la

camisa, incluso esa ropa la pidió la Dra. Marcela Vargas (jueza en Salto en ese momento)

como prueba. Lo único que tenía era un golpe en la parte derecha de la nuca, como de un

cachiporrazo o de un culatazo de revólver».