Familia afectada por incendio de una casa lindera a la suya solicita colaboración

Minutos después de las 17 horas del martes, es decir poco antes que se desatara la fuerte tormenta de lluvia y viento en Salto, se produjo un incendio de grandes dimensiones en una finca ubicada en calle Guaraní casi Invernizzi, barrio Independencia. Aparentemente el origen fue un cortocircuito en un ventilador y no hubo personas lesionadas.

El aviso al servicio 911 hizo que se desplegara inmediatamente el trabajo de Policía, Destacamento de Bomberos y Cecoed.

Para lograr controlar el fuego, los funcionarios debieron ingresar por una finca que se ubica al frente, la que a su vez (aunque no se incendió) sufrió varios perjuicios.

EL PUEBLO conversó en la jornada de ayer con Mónica Silva, quien vive precisamente en la casa por la que se pudo acceder. Esto narraba sobre la situación vivida:

«Esta casa por suerte no se incendió. Lo que sí agarró el fuego fue la parte de la cocina porque el incendio fue en la casa del fondo. Por suerte llegaron los bomberos y pudieron apagar antes que se incendie nuestra casa. Con ayuda de los vecinos se pudo sacar a los niños, sacar las cosas de adentro de casa, se sacaron las ventanas, los vidrios por supuesto que se rompieron y la parte de aluminio de las ventanas…Y el techo lo pisaron todo, porque la única forma de poder subir y apagar el fuego era por el frente de mi casa, por eso lo pisaron y ayer por ejemplo se nos llovió todo. Pero nosotros estamos bien gracias a Dios. Se mojaron un poco las cosas, se quemaron algunos tirantes de la cocina pero bueno, eso no es lo más importante, lo importante es que estamos bien».

Consultada sobre cómo se compone la familia, respondió:

«Acá tenemos cuatro niños menores. Yo vivo con mis padres, porque no tengo donde estar, yo tengo dos hijos menores y los dos hijos de mi hermana viven también acá porque ella no tiene tampoco donde estar».

Esta familia solicita la colaboración de todo quien pueda ayudar para lograr reparar los daños producidos. Decía Mónica al respecto:

«Como decía, al haberse roto las ventanas, el techo y alguna otra cosa, necesitaríamos dinero para comprar material, aunque no es mucho tampoco. Sería bueno de repente conseguir algunas ventanas porque nos rompieron todos los bordes, están todas torcidas… También algunas chapas, serían ocho chapas que precisaríamos, además de tirantes, clavos, alambre, todas cosas como para acomodar el techo. La ropa se mojó pero no hubo pérdida de ropas. Lo que sí se quemó fue la heladera, así que habría que mandarla arreglar. Nosotros somos gente trabajadora y la verdad es que no contamos con plata extra como para arreglar. Otra cosa que se rompió son los roperos, porque hubo que moverlos y no son roperos para mover porque son de material muy delicado, igual que las camas…Pero eso se clava, se arregla».

094 996 119 es el número de contacto para quien pueda colaborar.