Falta de transparencia, ocultamiento y negociaciones secretas

Inversión en Hidrógeno Verde

Días pasados se anunció por parte de autoridades del gobierno nacional una inversión histórica en nuestro país con la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

Inmediatamente las organizaciones ambientalistas comenzaron a reclamar ante una situación que consideran poco transparente , poniendo en práctica algo que vienen denunciando hace tiempo: las negociaciones secretas con las multinacionales.

Desde la Asociación ambientalista Salto se dió a conocer el tono denunciante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)

El movimiento señala en primer lugar que con la firma del memorando de entendimiento con la empresa HIF Global para construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú, «los titulares de la prensa se llenaron con las afirmaciones de Rodrigo Ferrés y Omar Paganini. Estos expresaron entre otras cosas que esta es la mayor inversión en la historia del Uruguay, que se trata de una empresa con muchísima trayectoria y que el emprendimiento generará muchos puestos de trabajo para Paysandú”

Las información oficial indica que «ell Estado uruguayo rubricó un memorando de entendimiento con la empresa HIF, que prevé construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú, en lo que representa el paso previo a la firma de un contrato de inversión, que de concretarse sería la mayor inversión privada en la historia del país, cercana a los 6.000 millones de dólares, y permitiría crear unos 3.000 empleos.»

Avasallar derechos de los cidadanos

Desde el MOVUS se pretende hacer notar que no se conoce el contenido del documento firmado, que se dice es previo a la firma de un “Contrato de Inversión”. No se entregó copia del documento a la prensa y el mismo no está disponible, hasta ahora, en la web de la Presidencia de la República, donde si figuran fotografías y videos de las declaraciones, así como también fotos del acto, dice MOVUS.

Agrega que «la falta de transparencia y el ocultamiento en este tipo de situaciones, con negociaciones secretas entre la Presidencia de la República y empresas extranjeras, fue un proceder duramente criticado en el período anterior por los que hoy desde el gobierno actúan de la misma manera. En MOVUS entendemos que esto es el avasallamiento del derecho de los ciudadanos a conocer lo que nuestros gobernantes firman en nombre de todos comprometiendo la soberanía sobre nuestros recursos naturales, como el agua, por décadas.»

por otra parte sostiene que en este caso el ocultamiento del documento ni siquiera se justifica por un mal entendido e inadecuadamente aplicado “secreto” de las negociaciones, ya que se trata de un “Memorando de entendimiento”, por lo tanto, «el resultado de las negociaciones que forma secreta e innominada llevan adelante integrantes del Poder Ejecutivo que, salvo el Presidente de la República, no han sido electos por la ciudadanía.»

Sistema político ausente

El movimviento le reclama también al sistema político por la falta de reacción.

«Lamentamos profundamente la falta de reacción del sistema político ante estos hechos, en especial del Parlamento que queda, como en anteriores ocasiones, sin arte ni parte en las decisiones que afectan y comprometen el futuro de todos. Ni la Comisión Permanente, ni los parlamentarios, en uso de licencia desde diciembre, parecen reconocer la gravedad de estos hechos.»

Haciendo otras consideraciones manifiesta que se habla de una inversión cuyo monto se acrecienta con cada nuevo comunicado de prensa, eran US$4.000 millones y ahora ya son 6.000 millones de dólares, «sin discriminar que porción de ese dinero será efectivamente invertida en Uruguay.»

Generaciòn de empleo

En relaciòn a la generaciòn de empleo que creacìa la inversiòn en Paysandú , tambièn se realizò una evaluaciòn.

«La posible generación de empleo debe evaluarse en su efecto en la masa salarial, una obra con un pico de 3000 personas que se mantiene durante un mes, equivale a 250 empleos que se desarrollen por un año, menos que un supermercado en un centro comercial.»

En cuanto a la empresa HIF Global y su “amplia experiencia”, en su web se detalla que sólo tiene una planta operativa, en Chile, produciendo 11.000 litros mensuales de combustibles sintéticos, menos de un camión, mensual. Aquí hablan de un volumen 1400 veces mayor.

«Nada dicen de comprometer agua de calidad para un emprendimiento industrial, cuando la prioridad debe ser el abastecimiento humano y la producción de alimentos» termina reflexionando el Movimiento que seguramente seguirà emitiendo opiniòn y reclamos ante este nuevo proyecto ahora a instalarse en el norte del paìs.