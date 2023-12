Falta de alumbrado público: “mientras siga el mal tiempo vamos a estar complicados”, afirmó el Director de Servicios Públicos

Que la ciudad de Salto viene sufriendo desde hace un buen tiempo permanentes apagones, ya no es noticia. Pero además, se suma que esos focos sin funcionar se mantienen así por varios días. Cuando llueve y/o hay viento fuerte, la situación es peor. Es por ello que EL PUEBLO consultó sobre este tema a Mario Furtado, Director de Servicios Públicos de la Intendencia.

“La semana pasada se hizo un informe y a medida que sigue lloviendo y siguen las advertencias se nos agrava el tema del alumbrado puntualmente”, comenzó diciendo.

Ese informe al que refiere Furtado es el siguiente: «La intensa tormenta que azotó la ciudad de Salto en la mañana de este viernes causó afectaciones en el suministro de energía eléctrica en diversos barrios. El director de Servicios Públicos, Mario Furtado, informó que, el sector de Alumbrado Público recibió múltiples llamadas con reclamos, y en su accionar, no solo respondió y resolvió los problemas dentro de sus competencias, sino que también gestionó ante UTE la solicitud de restablecimiento de servicios afectados, principalmente por la caída de árboles y columnas sobre el tendido eléctrico. En las primeras horas de la mañana, se constató la afectación de dos líneas de alumbrado público en parte de Arenitas Blancas y en la zona del Paso de Compras por Gobernador de Viana. Por este motivo, solicitamos a UTE la pronta reparación de los medidores para restablecer el servicio. Dos rayos quemaron la estructura, y si las condiciones climáticas lo permiten, tal vez en las próximas horas podamos llevar a cabo alguna acción de emergencia si no se recibe respuesta de UTE, expresó el responsable de Alumbrado, Julio Giovanoni. Simultáneamente, se está trabajando para restablecer los servicios en las zonas afectadas por la crecida del río. Estamos enfocados en la costanera y en la zona de Parque del Lago, donde la disminución del nivel del río nos permite ir recuperando el servicio. No obstante, lo estamos haciendo de manera gradual, por lo que solicitamos la colaboración de la población en la circulación por estas áreas durante estos días de lluvia y tormentas, con cables caídos y agua, agregó Giovanoni. Además de las labores posteriores a la inundación, se suman las emergencias derivadas de eventos climáticos, lo que redobla los esfuerzos para atender los diversos reclamos correspondientes al Alumbrado Público de la Intendencia de Salto. Giovanoni aclaró que, por precaución, en caso de lluvia y tormenta, no se encenderán las luces del árbol de navidad en la Plaza de los 33 Orientales».

LAS LUCES LED FALLAN DESDE EL AÑO 2018 Y LA SITUACIÓN SE AGRAVÓ

Luego, el jerarca prosiguió comentando: “Nosotros siempre dijimos que hay 25.000 lámparas, entre lámparas y focos Led, o sea esto en toda la luminaria que está en la ciudad y parte del interior también, porque tenemos casi todo el interior con alumbrado y lo atendemos desde acá. Y falla, la verdad es que falla, sobre todo desde el primer cambio de lámparas que se hizo en el año 2018, ahí en la zona sur, están fallando los focos Led y se vienen recambiando. Nosotros, material tenemos. Nos ha llegado material y además tenemos dos muchachos, empleados de Alumbrado que vienen haciendo un buen trabajo de recuperación de focos Led. Sobre todo recambiando los que se queman, eso se viene recuperando algo. El tema es que últimamente (el mal tiempo) no nos ha dejado trabajar. Venimos con muchos problemas porque mucha lluvia, mucho viento, se nos apagan líneas… Tuvimos 20 centrales apagadas, que se había logrado encender pero ahora esto del domingo volvió a apagar. Puntualmente es eso, no hemos podido trabajar como quisiéramos. Entonces, las dificultades que ya teníamos, que venían fallando muchas lámparas, muchos focos Led y se había empezado a trabajar incluso cambiando catenarias en Cien Manzanas, todo eso se agravó”.

“MIENTRAS SIGA EL MAL TIEMPO VAMOS A ESTAR COMPLICADOS”

“Puntualmente vamos a avanzar y tratar de poner el alumbrado en condiciones cuando deje de llover y deje de haber tanto viento. Estos días nos hemos encontrado con muchas líneas cortadas por caída de árboles. En la costanera por ejemplo, UTE todavía no restableció el servicio, se cortó cuando tuvimos la creciente y todavía no se restableció. Hemos tenido problemas en muchas zonas. Arenitas Blancas se recuperó pero en las colonias, algunas cercanas como El Chircal, hay muchas cortinas de árboles que han cortado el cableado. En definitiva, a los problemas que teníamos, hoy (por ayer lunes) se agravó la situación con el mal tiempo, con las alertas. En situaciones así los funcionarios salen solamente en alguna emergencia, a evitar algún peligro, pero si no, no salen porque de hecho no arriesgamos trabajar con electricidad bajo agua. Por ejemplo el Árbol de Navidad, que es un árbol estructural que se hizo, no lo estamos prendiendo debido a las advertencias. En esas guías tenemos más de 100 luces Led, todas tienen una cajita y a veces entra agua, así que hay riesgo de prenderlas… En definitiva es eso, mientras siga el mal tiempo vamos a estar complicados y cuando el tiempo nos deje trabajar, se recupera todo de vuelta. Pero estamos trabajando, incluso mañana (por hoy martes) tenemos reunión con Gustavo Chiriff para coordinar algunos temas puntuales, como hacer alguna compra más grande y llegar a fin de año con todo recuperado”.

LA EROSIÓN

Por otra parte, Furtado mostró a periodistas de EL PUEBLO videos donde se observa el desgaste que está haciendo el río en estos momentos en la costanera norte, lo que viene provocando que “se están descalzando columnas”. Es decir, las columnas están a punto de caer al derribarse la superficie sobre la que se apoyan; en algunas partes se mantiene el tendido únicamente por los cables mismos. “Mientras el río esté en 10 y 11 metros es lo peor porque golpea mucho contra la costa y provoca el descalce de las columnas”, explicó.

SEMÁFOROS

Finalmente, consultado por qué hay tantas esquinas con semáforos sin funcionar, dijo: “Ese tema depende de Movilidad Urbana. Pero le hemos consultado al Dr. Sánchez (en este momento al frente de dicha área) por qué había tantos semáforos apagados desde hacía tantos días y la respuesta fue que debido a la caída de rayos se quemaron los secuenciadores, o algo similar, es un tema técnico. Ese material ya se encargó, llegaría en estos días y quedaría solucionado. Esa fue la respuesta”.