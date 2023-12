Fabricio Bassa (Ferro Carril)»¿O no se sabe cuántos de ellos jugaron finales?»

«A este tipo de partidos hay que llegar mentalizados. Sabiendo lo que está en juego, tratando de ser creíbles a partir de la actitud de los jugadores. Hay momentos en un trámite, en que la jerarquía de los jugadores es la que resuelve. Porque además es necesario que aparezca, como factor de desnivel. Respetamos sin más vueltas a Arsenal. Hablo de Echenausi, Carballo, Toriani, Paolo Tabárez, el «Cabeza» Martínez, Cruz, Emiliano Maciel….¿o no se sabe cuántos de ellos jugaron finales? Bueno….en Ferro sabemos. Por eso tendremos a un rival con méritos y potencialidades. No lo voy a descubrir yo, más allá de no dejar de creer en la propuesta de Ferro y en lo que es capaz de producir».

(FABRICIO BASSA. En la hora del DT de la franja).