Fabio Andrés Rondán.»A la gente no le podíamos fallar»

Diciembre del 2022, queda ineludiblemente adherido a Ceibal. Al dirigente. Al jugador. Al hincha. Al fin de cuentas, «ese pueblo de Ceibal» que no admitió el renunciamientos. Cabría preguntarse desde la segunda rueda al final, incluída la liguilla, cuantas entradas se vendieron en pro de ese hincha de Ceibal. Ese del enamoramiento. A tal punto que en un determinado momento, cuando se acercaba el final del Campeonato Salteño, el Director Técnico le confió a EL PUEBLO, desde la ocurrencia misma: «¡Están locos!» Ocurre que bastaba el paneo a la tribuna España, para descubrir al hincha. Ahí estuvieron. Y ahí estaban. Ellio Rodríguez, el presidente no ocultó una frase que se incrustó en la mente de cada jugador, «porque esta hinchada te obliga a ser campeón. No te deja alejarte del fin. Cuando es día de partido, el barrio es parte de una cosa muy extraña. Se respira Ceibal-equipo, ¿se entiende?».

FABIO ANDRÉS RONDÁN es parte de la historia de los últimos años. Porque además, el apellido se asocia al Ceibal de tiempo. Por aquellos años de Darío, hasta que emigró a Nacional y ahora de última, las apariciones de Juan Andrés Rondán.

El frentazo de Fabio no se olvida de última, cuando Juan Andrés, («Andy» para la barra) metió el centro y el «10» llegó limpito para reventar las piolas.

Fabio pegó en el clavo, cuando dijo y vuelve a decir: «a la gente no le podíamos fallar. La gente de Ceibal te moviliza de verdad. Cuando el «Cunfi» Menoni remató el penal que Jorge lo atajó (por Fleitas), por cada mente de nosotros pasó todo eso».

-El Ceibal Campeón 2022, ofreció esta «Rondánmanía» bien especial: Fabio fue clave en el funcionamiento ofensivo, Juan Andrés un recambio al filo siempre de la titularidad, a tal punto que en el último partido ante Universitario alcanzó esa distinción supliendo a Ezequiel Martínez. Mientras Darío se convirtió en algo más que ayudante técnico de «Joselo» García: uno más en la misión.

Tres Rondán, en este Ceibal que volvió a la cima. Necesitaba alcanzar la estirpe campeona. Y la alcanzó. Mientras saben en el barrio, que ese apunte de Fabio Andrés Rondán, abrió la puerta del sentir colectivo: «a la gente no le podíamos fallar»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-