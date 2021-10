Fabiana Tamaño y Sofía Pintos Etchecopar presentarán su taller “Reconociendo mi árbol familiar”

Fabiana Tamaño y Sofía Pintos Etchecopar son dos amigas profesionales que decidieron reunirse para impartir talleres que engloban varias disciplinas tales como la Gestión Humana y la Terapia Holística. La primera disciplina a la que Sofía Pintos se dedicó al Reiki de esa forma comienza su camino como terapeuta, adentrándose en las Constelaciones Familiares y la Programación Neurolingüística. Más adelante llegó la Gestión Humana, siempre con la intención de trabajar en la parte motivacional de las empresas entonces es allí que se fusionan las herramientas aprendidas anteriormente.



El próximo sábado brindarán su taller “Reconociendo mi árbol familiar”. Por más información comunicarse con Andrea Semenchuk de @centro_muladhara_yoga al WhatsApp 098971060

El taller será realizado el sábado 9 de octubre de 10 a 17.30hs en Centro Muladhara, ubicado en Calle Giovanni Baldassini, Nueva Hespérides.

Sofía Pintos Etchecopar es Licenciada en Psicomotricidad yTerapeuta en Psicogenealogía y Decodificación Biológica.

Fabiana Tamaño es Tec. en Gestión Humana y Terapeuta Holística. “Considero que la familia y el ambiente laboral son espejo de cómo funcionamos y nos integramos. Cuando un empleado tiene dificultades es necesario mirar más profundo y reconocer que esta persona viene con una historia familiar incluida; por lo tanto se entiende que si se quieren trabajadores motivados y que tengan un buen resultado en su ámbito laboral lo primero que debemos tener en cuenta es que esa persona esté bien emocionalmente.

Y a ello se llega mediante un trabajo de crecimiento personal. Para tal fin, están las Terapias Holísticas o Complementarias.

Para que a una persona le vaya bien en la vida tiene que estar sana o estar en el proceso de sanación de sus temas familiares. De ese modo va a poder moverse bien en el ámbito laboral y tener éxito y estar en armonía” – destacó Etchecopar.

-¿Qué significado tiene la frase “Si no sabes a dónde vas, investiga primero de dónde vienes”?

-”Es una frase es de un médico francés llamado Salomón Sellam, médico especializado en Psicosomática.

Se podría entender como el lugar en el que estamos hoy en la vida el producto del pasado y decimos de todas las vivencias de nuestros ancestros, de nuestras vivencias del período gestacional cuando estamos en la panza nuestras madres todo eso influye y es como que si en realidad podemos ver de dónde venimos y darnos cuenta hacia dónde queremos dirigirnos.

En momentos difíciles puede ser visto como un balance de lo que hemos conseguido recordando todo lo no superado tomando valor y fuerza para lo que nos toca enfrentar y de otra forma corregir el rumbo de nuestras acciones.

Influyela realidad de nuestro padres y abuelos en lo que hoy somos.

Mucho de lo que tenemos en la vida son condicionamientos y se transmiten

se transmiten también a nivel de ADN”.

-Esas vivencias de nuestros ancestros… -¿Qué valor tienen para el transcurrir de nuestra existencia?

-” El peso de las vivencias de nuestros ancestros en nuestra vida se da a través de la genética, se transmiten los comportamientos, las vivencias por Epigenética se transmiten los comportamientos

Todo queda grabado en el inconsciente familiar. A veces hay situaciones que vivieron nuestros abuelos que hoy nos condicionan a nosotros y tendemos a repetir la misma situación o a reparar.

Si la abuela fue mamá adolescente yo voy a ser mamá adolescente

Y si se trata de reparar, si mi abuela tuvo quince hijos, tal vez yo no tenga ninguno.

Si en esa familia había carencias de alimento y esos niños no pudieron ser mantenidos adecuadamente, pueda que una generación posterior tenga problemas de fertilidad y tiene que ver con eso, con uno de los grandes bloqueos.

Pongo este este ejemplo pues creo que es uno de losmás claros.

Pasa también con tema dinero y ahorro.

Si la familia sufrió una gran estafa probablemente después no haya permiso para tener ahorro… queda grabado en la memoria familiar como que ya nadie puede tener plata o si por ejemplo fueron familias de mucho dinero y eso género problemas a nivel familiar puede ser que generaciones posteriores vivan en la pobreza para no tener esos problemas con el dinero.

Es el valor del peso que tiene las vivencias y por qué debemos conocerlas y sanarlas.