FA: «la libertad responsable apunta a no hacerse cargo»

El pasado sábado sesionó el Plenario Nacional del Frente Amplio de manera virtual. Luego del mismo, en una declaración pública realizada bajo el título «Un compromiso con la vida y la lucha del pueblo uruguayo», la fuerza política reafirma que el pasado 4 de junio, su Mesa Política declaró su «profunda decepción» ante el resultado del intento de diálogo que planteó al Gobierno, a propósito de la pandemia. En el comunicado, señalan que ese «diálogo había sido solicitado una y otra vez, desde marzo del año pasado. Sin embargo, a pesar de la postura dialoguista de nuestra fuerza política, los intentos fueron, una vez más, en vano».

Refieren a lo que consideran una «resolución contundente del Gobierno de no tomar nuevas medidas de reducción de la movilidad social haciendo caso omiso a las recomendaciones del GACH, ni compensaciones económicas a las familias y a las pequeñas empresas y con mayores dificultades». «Ratifica así, una vez más, una política de favorecimiento a los sectores más privilegiados de la sociedad», dice la declaración. «El alto número diario de contagios y muertes evitables resulta dramático, así como la inercia constante del Gobierno que, tozudamente y contra toda evidencia, se mantiene en su decisión de no cambiar absolutamente nada. Nuestra fuerza política se resiste a naturalizar la enfermedad y la muerte, como si ésta fuera un problema individual y no una cuestión de salud pública» dice la declaración. El fracaso evidente de la estrategia de «libertad responsable», que al final no apuntaba a otra cosa que a no hacerse cargo del problema nos deja en el peor lugar del mundo en la política de combate a la pandemia.

Es imperioso intentar una estrategia diferente, pero quienes deben tomar las decisiones no están dispuestas a hacerlo El fracaso evidente de la estrategia de «libertad responsable», que al final no apuntaba a otra cosa que a no hacerse cargo del problema nos deja en el peor lugar del mundo en la política de combate a la pandemia. Es imperioso intentar una estrategia diferente, pero quienes deben tomar las decisiones no están dispuestas a hacerlo.

Interpelación a ministros

En otro pasaje de la declaración, el Frente Amplio respalda la interpelación al ministro de Salud Pública y a la ministra de Economía y Finanzas propuesta por su bancada parlamentaria, y explica que alcanza a ambas carteras porque entienden que las soluciones deben comprender tanto los aspectos sanitarios como los socioeconómicos. «El Frente Amplio estará siempre luchando por la defensa de los derechos humanos y las necesidades de la gente, en esta lucha por la vida» concluye.

Recolección de firmas contra la LUC

El Frente amplio recuerda encontrarse en la etapa final de recolección de firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la LUC. «Este tiempo nos llama a redoblar los esfuerzos en la convocatoria a la ciudadanía a firmar. Porque las firmas están, las voluntades están y debemos hacerlas efectivas. Por todo eso nos convocamos a darle a esta campaña el impulso final que requiere» dice.