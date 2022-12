F1: se bajó un gran premio y quedó en 23

Por Nicolás Caiazzo

Finalmente, y a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos días, el Campeonato Mundial de

Fórmula Uno 2023 va a contar con “solamente” 23 grandes premios, en lugar de los 24 pactados

originalmente, mientras que se aumentó de tres a seis la cantidad de fechas en las que habrá

clasificación al sprint.

Del calendario original presentado hace algunas semanas, quedó definitivamente cancelado el

Gran Premio de China, tal como lo habíamos adelantado, pero, contrariamente a lo que se

esperaba, no se ha producido la sustitución que podría aguardarse, por lo que, en definitiva, la

temporada quedó con 23 grandes premios.

Las novedades en el calendario del próximo certamen indican la salida (una vez más) del gran

premio francés, el retorno, luego de varias décadas, del Gran Premio de Las Vegas y también el

regreso del Gran Premio de Qatar, cuya primera edición se desarrolló el año pasado y este año no

integró la temporada debido a la realización del mundial de fútbol en ese estado árabe.

Otra de las competencias que quedó fuera del calendario 2023 fue el Gran Premio de Portugal,

con sede en Algarve, competencia que fue válida por el mundial en 2020 y 2021, pero que el año

pasado no se había realizado. Cuando se supo que se cancelaba el gran premio chino, rápidamente

cobró fuerza la posibilidad de volver a Portugal para completar las 24 fechas, lo que, finalmente,

no ocurrió.

Seis fechas con clasificación al sprint

Liberty Media no ha hecho caso a las reiteradas protestas de los equipos con respecto a la

realización de las clasificaciones al sprint, sistema que comenzó a aplicarse el año pasado y que

este año desarrolló su segunda temporada, realizándose en tres oportunidades.

No solo que no tomó para nada en cuenta las quejas y opiniones de los equipos, sino que, por el

contrario, Liberty Media aumentó de tres a seis la cantidad de grandes premios que tendrán

clasificaciones al sprint a lo largo de la próxima temporada.

Por lo tanto, las fechas en las que se aplicará este sistema durante 2023 serán las que se

disputarán en Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos (Austin) y Brasil.

De esta manera, se da por cerrado este tema y en 2023 la Fórmula Uno tendrá 23 grandes

premios, con seis de ellos contando con clasificación al sprint.



AUVO ENTREGÓ LOS PREMIOS

En el marco de las celebraciones de la segunda edición del Festival V.B.F, la Asociación Uruguaya

de Volantes realizó la entrega de trofeos a los campeones de la temporada de todas las categorías.

Luego de un fin de semana intenso en actividades debido a la exitosa realización de la segunda

edición del Festival V.B.F, donde el público disfrutó de Sprint Cronometrados,Drive Fast, Drift,

Carrera de Endurance de Karting, exposiciones y plaza de comidas, al cierre del mismo se llevó

adelante la ceremonia en la explanada de la playa de estacionamiento frente al Parador de los

boxes.

AUVO reconoció a los mejores de la temporada.

Recibieron sus copas los siguientes pilotos:

Superturismo.

Campeón: Fernando Etchegorry.

Vice: Frederick Balbi.

Copa Challenge ST.

Campeón: Gastón Rivas.

Vice: Joaquín Caffaro.

Equipos ST.

Campeón: Toyota Gazoo Racing Uruguay.

Superescarabajos.

Campeón: Ignacio Massat.

Vice: Ignacio Vero.

Súper Sonic.

Campeón: Aldo Cantonnet.

Vice: Belén Mariño.

Fórmula Súper VEE.

Martín Verdecchia.

Vice: Leonardo Rodríguez.

Fórmula 4 Uruguaya.

Campeón: Matías Núñez.

Vice: Santiago Quintana.

Gran Turismo Histórico.

Campeón: Fernando Braz Da Luz.

Vice: Guillermo Labandeira,

Turismo Histórico Mejorado.

Campeón: Diego Rivero.

Vice: Pedro NNeyeloff.

EL NACIONAL DE RALLY 2023 CON FECHA EN SALTO

A pocos días del cierre del Campeonato Nacional de Rally 2022, el Club Uruguayo de Rally ha

informado que ya están confirmadas las ciudades que serán sedes de seis de las siete fechas que

integrarán el calendario de la temporada 2023 del certamen “Glorias de Nuestro Rally”.

La fecha inaugural de la temporada se desarrollará con sede en la ciudad de Minas, seguramente

en el mes de marzo. La segunda fecha, probablemente en abril, tendrá como sede a Rocha y la

tercera se realizará en Salto.

De las cuatro fechas restantes, tres de ellas ya tienen adjudicadas sus respectivas sedes: Piriápolis,

Maldonado y Mariscala.

La fecha para la que falta definir la confirmación es la de Melo, que es la ciudad que tiene la

prioridad. En caso de no poder concretarse el rally en la capital arachana, la siguiente prioridad le

corresponde a la ciudad de Young, en el departamento de Río Negro.