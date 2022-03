F1 busca seguir innovando

Por Nicolás Caiazzo

La Fórmula 1, como es sabido, es una competición automovilística que se define por mínimos detalles del coche. Si no es el peso, es la aerodinámica; si no es la velocidad punta es el paso por curva. Los equipos trabajan toda la pretemporada y el año para desarrollar el auto más rápido. Cuando hablamos de reducción del peso del monoplaza, esto está limitado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) a 759 kilogramos, sin embargo, las escuderías trabajan para llegar al límite en un año marcado por restricciones económicas, producto de una reformulación del reglamento, que prometía más paridad entre los equipos.

Según informa el medio Jalopnik, las diferentes escuderías están trabajando en la pintura de los autos para reducir aún más el peso dado que los otros métodos fueron agotados. McLaren, por ejemplo, ejecutó su chasis sin la salpicadura de pintura naranja papaya en su caja de aire para ganar peso, aunque se menciona que puede ser por su reciente acuerdo con Google. Pero no es la única escudería que trabaja en este sentido. Aston Martin realizó una tarea parecida con el alerón delantero, Ferrari introdujo un tono mate a diferencia del acabado brillante en el chasis anterior y Red Bull también trabaja en una pintura mate para esta temporada. En tanto, el jefe de Mercedes, Toto Wolf, considera que su auto es una de las máquinas más pesadas de la parrilla por lo que volver a un tono más claro podría ser una solución.

Así que la pintura está tendiendo a desaparecer y usar fibra de carbono desnuda en ciertos lugares aparece ser una manera de ayudar a bajar algunos gramos, algo que parece una suma insignificante, pero que, añadido al total del monoplaza, puede hacer la diferencia en un contexto de importantes limitaciones.