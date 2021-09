Expreso Esperanza, el autobús que lleva medicina humanitaria al Uruguay rural

(EFE).- Reconvertido de autobús en centro sanitario, el Expreso Esperanza recorre desde tempranas horas de la mañana distintas localidades del Uruguay rural llevando su «medicina humanitaria» a más de 5.000 personas.

Entre conversaciones, risas y anécdotas, sus tripulantes parten desde la ciudad fronteriza de Rivera, en el norte del país, hacia alguno de los más de 20 destinos que visitan.

Por carreteras donde en el verde paisaje se aprecian cerros, plantaciones y animales, los profesionales de la salud viajan hasta tres horas para encontrarse con la que alguno de sus pacientes define como «su familia».



UN URUGUAY PROFUNDO

Entre 2011 y 2021, el médico cubano Iván Sotomayor fue uno de los que acumuló miles de kilómetros a bordo del Expreso Esperanza.

Durante un diálogo con Efe, asegura que estas travesías llegan a un «Uruguay profundo» que es «realmente desconocido para muchos» y en el que existen muchísimas carencias.

«Hablamos de personas que, hasta hace poco, no tenían luz eléctrica, que no conocen una ciudad, que nunca fueron a un cine», dice el profesional formado en Medicina Familiar.

Por eso, no oculta su satisfacción al contar lo mucho que lograron mediante este plan enmarcado en el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable de Apoyo a Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana de Japón en Uruguay.

Tampoco lo hace al recordar cómo los pacientes que, con el paso de los años, se han trasladado de un lugar a otro se acercan para saludarlo con cariño.

Incluso, resalta que alguna persona que lo eligió como su médico de cabecera se negó a ser atendida por un colega suyo.

Desde su particular experiencia a bordo del Expreso Esperanza, deja un mensaje a otros profesionales y a quienes están camino de serlo: hay muchas cosas lindas en Uruguay y un sanatorio no es el único lugar de trabajo para un médico o enfermero.

«Lo importante es valorar al ser humano y siempre tratar de brindar una mejor atención», finaliza.

Fotografía de archivo de un consultorio médico al interior del Expreso Esperanza, un autobús convertido en centro sanitario frente a la Intendencia Departamental de Rivera, EFE/ Alejandro Prieto



MEDICINA HUMANITARIA

Por su parte, Pablo Prestes, actual médico del autobús, destaca a Efe la experiencia que él y sus compañeros viven trabajando de esa forma.

Asegura que el objetivo es «mejorar la calidad de vida» de cada uno de los individuos que habitan estos lugares, con quienes ensamblan «una amistad».

«Yo destaco en el equipo del Expreso Esperanza los valores con principios humanitarios. Que dejamos de ver un poco al paciente en sí con alguna enfermedad sino que analizamos todo su entorno. Tenemos que saber que salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que ya es un bienestar biopsicosocial. Tratamos de atender esas tres esferas», explica.

Feliz por lo que hace, cuenta que cuando consiguió su título de doctor en Medicina no imaginó que ese sería su trabajo y destaca que fue «muy grato» que apareciera esa oportunidad.

Por eso, desde un lugar distinto al que ocupan la mayoría de sus colegas, Prestes recomienda a las nuevas generaciones «que no pierdan en enfoque» y que «no se basen solamente en la medicina mercantilista, sino en la humanitaria».



PARTE DE LA FAMILIA

Los conceptos abordados por estos médicos son corroborados por Susana de Armas, una de las más de 5.000 personas beneficiadas por esta donación de Japón hacia Uruguay.

Habitante de la pequeña localidad de Paso Ataques (norte), donde viven unas 100 personas, asegura a Efe que el autobús tiene «una importancia muy grande» para todos los lugareños.

Además, destaca la forma en que los médicos llegan hasta donde está la gente sin importar las circunstancias.

«Todo lo que ellos pueden brindar, lo brindan con mucho cariño. Que el Expreso Esperanza esté siempre, porque esa es la solución de la campaña. Que nunca nos falte porque la verdad que la atención es bárbara, ya son parte de nuestra familia ellos», finaliza.

