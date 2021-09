EXPO PRADO

«El Pobrecito» y «Macedo» Campeones en Brangus del Prado

Culminó sobre el mediodía de este jueves, la jura con mayor número de animales participantes de la raza en el prado, algo que según todos coinciden, es reflejo del buen desempeño, superación y sobre todo expansión que ha tenido el Brangus en nuestro país.

Pablo Bove Itzaina, cabaña El Coraje, fue el responsable de jurar en esta edición la muestra. En referencia, dijo que se encontró con unas filas de hembras muy buenas, muy uniformes, muy femeninas concretando una final «muy interesante». Agregó que la competencia de hembras fue muy uniforme y superior a la de machos, la gran campeona es un animal muy femenina, con un muy buen desplazamiento, muy linda de frente y muy ancha de atrás. En el caso de la reservada, una hembra de muy lindo perfil, estructura y soporte, mientras que la tercer mejor hembra resultó un animal no tan fenotípica pero sí de mucha fusión, un animal que se preño muy temprano, parió y se volvió a parir y ya tiene una ternera con muy buen futuro, en fin las tres mejores hembras son animales muy interesantes.

En machos, la competencia fue menos uniforme, el ganador lo hace de forma muy cómoda, se desplazaba muy suelto, muy sólido de muy buen caminar, un animal muy ancho con muy buena carcasa y circunferencia.

Gran Campeón Suc. Nelson Bentancur El Pobrecito



BUEN MOMENTO PARA LA RAZA

Bove Itzaina, sostuvo que el crecimiento del Brangus en el país y la región es muy grande, señalo que Paraguay «absorbe» prácticamente la totalidad de la producción de la cabaña, con una demanda muy importante de semen, así como también Argentina a pesar de los problemas internos con los que transita y el sur de Brasil donde se está afirmando a buen ritmo la raza. Dijo que la rusticidad que ofrece la raza, es un factor muy importante para potenciar ese crecimiento, «cada vez los campos están más complicados, hay mucho más garrapata, lo vemos y eso suma para que el Brangus crezca», una tendencia que acompaña el crecimiento del Angus, una raza que es muy cercanas.

El Brangus es una raza que tiene mejor eficiencia de conversión, mejores rindes de los novillos, altísimas ganancias diarias, con madres excelentes que se preñan de forma muy temprana y luego de paridas se vuelven a preñar muy rápido, concluyó.

Gran Campeona Brangus Macedo La Sultana Santa Angela La Santina



VEREDICTOS

Gran Campeón: Suc. Nelson Bentancur «El Pobrecito».

Reservado Gran Campeón: Adrian Duarte, «Rincón de los Negros».

Tercer Mejor Macho: «San Rafael» Rafael, Sebastian y Matias Burutaran.

Gran Campeona: «Macedo»/ La Sultana/ Santa Angela/ La Santina.

Reservada Gran Campeona: Manantial Verde y El Yunque.

Tercer Mejor Macho: Suc. Nelson Bentancur «El Pobrecito».

Reconocimiento por el 150º Aniversario

En la mañana de ayer en la oficina de Junta Directiva de ARU, el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto Ing. Agr. Ramiro Azambuja junto al vicepresidente Daniel Constantin entregaron al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Dr. Gonzalo Valdes un reconocimiento por el 150º Aniversario de esa institución.

«La Hormiga» y «el Baqueano» grandes campeones en Polled y Astados del Prado

Cabañas con una rica historia en el Uruguay, coleccionaron las mejores cucardas en la raza Hereford. Para cabaña La Hormiga, de la familia Olegui, fue el gran campeón macho Polled Hereford mientras que para cabaña El Baqueano de Bordaberry de Durazno, el campeonato fue en Hereford astados.

Gran Campeón Hereford, Cabaña El Baqueano de

Bordaberry



Para el experiente y calificado jurado Héctor Bonomi, los dos animales reunían las mejores condiciones fenotípicas y genéticas que hoy ostenta la raza en el Uruguay. Animales con buena masa muscular, profundos, con muy buenos aplomos, con traseros que son propios de una raza bien carnicera que pese al tamaño, estructura y peso, caminan muy bien.

Gran Campeón Polled Hereford y Gran Campeón Supremo, Cabaña La Hormiga, Zaina SRL



También señaló que busco animales armónicos y bien balanceados que se desplazaran correctamente. Este sin dudas, es el mejor Hereford de Sudamérica expresó el jurado.

Martín Ferreira Pintos.

Veredictos

HEREFORD (Héctor Bonomi Danza).

Gran Campeón: El Baqueano SA.

Reservado Gran Campeón: Las Anitas de Alfonso.

Tercer Mejor Macho: El Baqueano SA.

Gran Campeona: Walter Carlos Romay Elorza

Reservada Gran Campeona: Ebatel SA.

Tercer Mejor Macho: El Baqueano SA.

POLLED HEREFORD (Héctor Bonomi Danza).

Gran Campeón y Campeón Supremo: La Hormiga de Zaina SRL.

Reservado Gran Campeón: El Paraíso de Bordaberry.

Tercer Mejor Macho: Soc. Gan. San Salvador y Carlos Pages.

Gran Campeona: Ganadera Inquieta

Reservada Gran Campeona: Agustín Alvarez Minetto

Tercer Mejor Macho: J. Ernesto Alfonso e Hijos.

Gran Campeona Hereford Walter Carlos Roma

y Elorza

Gran Campeona Hembra Polled Hereford, Cabaña

Ganadera Inquieta

Federación Rural con importante agenda de reuniones en el Prado

Mónica Silva, presidenta de la Federación Rural del Uruguay, está presente en la Expo Prado, visitando la mayor exposición ganadera de nuestro país.

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, se refirió a lo especial de ésta muestra, teniendo en cuenta que, a diferencia del año pasado, se puede caminar al aire libre, sin la necesidad de usar tapabocas.

(El Prado), «significa mucho, significa encontrarnos, ver las pistas, disfrutar, estamos desde el viernes, donde mantuvimos una muy buena reunión con todo el equipo de gobierno».

Silva hizo referencia a una reunión que fue organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales y «donde salimos con mucho ánimo». Agregó que el gobierno presentó las tratativas, lo que ha gestionado con el TLC y ahora el estudio de prefactibilidad y también sobre otras cosas que van a salir en pocos días, los buenos números que vamos recuperando, ya que vamos saliendo de un período muy feo para todo el mundo».

Silva dijo que el objetivo es trabajar, apuntar a futuro, «esperemos que nos ayude el clima».

En referencia al destaque de las cabañas salteñas en ésta exposición, manifestó que «siempre me he sentido orgullosa de que en Salto tenemos de las mejores genéticas, no sólo del país, sino del mundo, por lo que es un orgullo poder mirar, es un lugar donde hay que observar mucho, ver por dónde van las cosas, observar el trabajo».

Indicó que detrás de cada animal hay mucho trabajo, no es cuestión de un día ni un año, sino de muchos años, enfrentando diferentes problemáticas.



Por otra parte, señaló que mantuvo hoy una reunión con el equipo del Banco República, destacando las posibilidades que hay para los productores, incluyendo compra de bretes, tubos, y diferentes herramientas que hoy se necesitan. «Debemos arrimarnos, quedaron de seguir este contacto, a través de la Federación Rural están planteando cosas nuevas». No obstante dijo que «nos quejamos de las cosas que nos debemos quejar, y que nos molestan, como es mucha burocracia, pero nos explicaron que eso depende del Banco Central, pero que están tratando de aliviar todo ese papeleo que nos molesta». Por ello explicó que «el productor tiene que estar en el campo, no estar haciendo papeles», y destacó que desde la institución se comprometieron a corregir, al igual que el tema de los cajeros, estudiando la posibilidad de ponerlos en otro lugar del departamento, entre otras cosas que mejorarán la calidad de vida de los que estamos en el campo».

Respecto a la visita del ministro del interior, Luis Alberto Heber, y respecto a la seguridad rural, abigeato y jaurías de perros, Silva dijo que a su criterio, «la Brigada (BEPRA) en Salto está trabajando con ganas, tenemos responsables, que contestan, y están activos». Subrayó que «posiblemente le falten medios, eso lo sabemos». A propósito de ello, comentó que días pasados estuvo en la Federación Rural el director de Seguridad Rural, «ellos están trabajando, hubo un cambio, no quiere decir que esté solucionado, pero hubo un cambio», aseguró.