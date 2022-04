El Proyecto Red Mandela, es un desafío para responder a la diversidad en el aula, garantizando la equidad. Tiene como objetivo general, integrar a niños con discapacidad y provenientes de diferentes contextos en escuelas públicas de todo el país. Dicha Red presenta articulaciones con organismos externos a la ANEP, como es UNICEF, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Las figuras referentes en el territorio son la Inspección Técnica e Inspección Nacional de Educación Especial. Se adopta el nombre de “Red Mandela”, haciendo referencia al trabajo de Nelson Mandela en defensa de los Derechos Humanos, en su búsqueda de la igualdad y no discriminación. La población destinataria son niños de Escuelas y Jardines Públicos de todo el país, así como adolescentes en Centros Mandela de Educación Media. Incluyen en el sistema educativo común a estudiantes en diversas situaciones de discapacidad. Esta Red fue creada en el año 2014.



Entrevista a la Mtra. Paola Silva, quien se desempeñó como Maestra en la escuela nro. 14 formando parte del Proyecto Red Mandela. Paola además es Presidenta de la Asociación Down de Salto y madre de Maxi, un joven con Síndrome de Down.

La Escuela nro. 14 está ubicada en Bo. Artigas, pertenece desde 2015 a la Red Global de Aprendizajes y desde 2018 a la Red Mandela.

¿Qué significó para ti como madre y maestra que la

Escuela nro. 14 donde

trabajabas, formara parte de la Red Mandela?

El año que elegí efectividad en la Escuela nro. 14, fue el año en que la escuela ingresaba a la Red Mandela. Era una escuela que ya la conocía porque me crié en el barrio, fui a esa escuela de niña. Fue un cúmulo de emociones volver a la escuela de la infancia, volver al barrio y que fuera de la Red Mandela por ser madre de un joven con Síndrome de Down. Como Presidenta de la Asociación Down de Salto estaba re-entusiasmada, porque era todo como anillo al dedo. Hay docentes que hace más de diez años que trabajan en esa escuela, todos teníamos mucha ansiedad y entusiasmo por pertenecer a la Red Mandela. A medida que pasaba el tiempo y nos fuimos informando, vimos que no había mucha diferencia en como ya se trabajaba. La escuela ya hacía unos cuantos años que era inclusiva. Cuando hubo que hacer reformas en la Escuela especial nro. 97, se redistribuyeron sus alumnos y maestros, una de las escuelas a donde se los recibió fue la nro. 14. Los docentes trabajaban en dupla, los niños estaban incluidos en aula con los dos docentes. Eso favoreció más a la escuela que ya venía trabajando en inclusión, esto impulsó a los docentes a ver que no era extraño tener a los niños incluidos.



¿Qué cambios se realizaron en la escuela para atender a este proyecto?

En realidad no cambió mucho la forma de trabajo porque ya se venía trabajando de la forma en que se maneja la Red. Estuve trabajando como maestra y un tiempo en la Subdirección. Venía apoyo económico para presentar proyectos que debían ser aprobados. Se hacía anclaje con el programa escuelas disfrutables que tiene un equipo profesional interdisciplinario, psicóloga, trabajadora social y otros. Una vez al mes teníamos una Sala Mandela donde nos reuníamos los docentes de la Escuela 14, los de la Escuela 97 y de la Escuela 126. Iban maestras itinerantes de esas dos escuelas especiales, a visitar las escuelas y trabajar en apoyo a los docentes de aula. Era un apoyo extra por ser escuela Mandela. Cuando estuvimos en pandemia fue complicado, quedó todo como cortado, es difícil evaluar ese tiempo de trabajo. Seis maestras que trabajábamos en Red Mandela estamos ahora en una escuela de tiempo completo también en Bo. Artigas y trabajamos de la misma forma. Tenemos alumnos con Síndrome de Down y autismo, muchos de los que iban a la escuela Red Mandela están ahora con nosotros en esta escuela de tiempo

completo.

¿Cómo se trabaja la inclusión a nivel docente en este

proyecto?

Como se venía trabajando, utilizando mucho el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y se tenía en cuenta mucho el apoyo de las maestras itinerantes. Hacíamos quiebres de grupos, o sea que los niños cambiaban de docentes, así se podía atender las diferentes necesidades, para potenciar sus fortalezas.

¿Se incluye a la comunidad?

En el tiempo de pandemia fue complicado trabajar con la familia y la comunidad, pero siempre se los incluye sí. Se hace una vez por año un Congreso Mandela en diferentes departamentos, donde van algunos niños en representación de sus escuelas o jardín Mandela. Allí se realizan actividades que incluyen las familias de algunos alumnos de las diferentes clases y familias referentes de la institución.

¿La idea es que con el tiempo más escuelas de Salto pasen a formar parte de esta red?

No sé si la idea es que haya más, me parece que no es necesario la categorización ya que hay normativas que amparan a los niños a ser incluidos en cualquier escuela que los padres deseen. El padre no tiene por qué ir a buscar una escuela Mandela para anotar a su hijo.

¿Qué te ha dejado esta

experiencia?

Aprendizajes, yo ya venía dentro de la temática desde el nacimiento de mi hijo. Siempre donde trabajas lo relacionas con el tema de los derechos, con que se cumplan, en el tema de educación o en el que sea. Siempre buscamos favorecer la inclusión y el cumplimiento de sus derechos. Trabajar con familias en otros contextos te ayuda a comprender cosas que a veces uno no tiene en cuenta, la parte socioeconómica, la socioeducativa, el apoyo que las propias familias necesitan. A veces mandas tareas y después ves que no es posible que las realicen, o es hasta cierto punto que pueden cumplir, porque tienen otras prioridades en su vida, por ejemplo el subsistir. Es importante tener un manojo de redes y poder solucionarles a las familias cuando te plantean alguna dificultad, ya sea social o educativa de los niños en cuanto al aprendizaje, poder informarles diferentes lugares a donde poder recurrir, donde apoyarse para que los ayuden a salir adelante.

Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.