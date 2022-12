«Exigimos que el Intendente diga toda la verdad en relación al apoyo a las ollas populares «

Recientemente en varios medios periodísticos el Intendente Andrés Lima afirmó que en Salto «el MIDES no está colaborando en nada con las ollas populares » . Así se afirma en M 24 y similares reflexiones en La Diaria.



Los 20 merenderos y 20 ollas populares que se organizaron en Salto no reciben ayuda del gobierno, según denunció el el jefe comunal y destacan los medios.

“No tiene pies ni cabeza que en un país que produce alimentos para 28 millones de personas, siendo tres millones y medio, haya 150.000 uruguayos que concurren a las ollas solidarias”, expresó entre otros términos Lima.

El Intendente salteño también rechazó las palabras de Lacalle Pou sobre la “manija” acerca de los problemas de alimentación en los sectores populares uruguayos, señala el medio.

“Eso no es dar manija ni nada parecido, es una realidad, nosotros como Intendencia estamos entregando 1.500 platos de comida por día, 7.500 a la semana”, dijo a la Diaria el Intendente. Por otra parte agregó que la intendencia entrega una partida mensual de dinero que es controlada por la Junta Departamental. En las notas de prensa Andrés Lima aseguró que el Gobierno nacional está omiso porque no colabora con 40 ollas y merenderos en Salto, a pesar de que ese colectivo cuenta con personería jurídica, y afirmó que solamente es asistido por la intendencia.

RESPUESTA DE

MIDES SALTO

Estas manifestaciones fueron tomadas por las autoridades departamentales de MIDES que respondieron de forma contundente , señalando que Lima no dice toda la verdad, detallando de qué forma se viene trabajando de forma conjunta.

«Debido a declaraciones manifestadas por el Intendente de Salto a medios de comunicación con respecto a que desde el Ministerio de Desarrollo Social no realizamos apoyo a ollas populares es que realizo esta declaración» dice la Directora Departamental María Eugenia Taruselli.

Afirma por otra parte que «el Intendente de Salto sigue sin decir toda la verdad, con el objetivo de generar un relato que por repetido se haga verdad.»

Posteriormente informa que «los 1500 platos diarios que se brindan desde el mes de noviembre del 2021 en nuestro Departamento a través del comedor departamental es llevado adelante en convenio con la Intendencia de Salto, donde los alimentos que allí se utiliza son brindados por INDA – MIDES. Primera inexactitud, no da la Intendencia 1500 platos diarios, los que brindamos este servicio somos MIDES e Intendencia en convenio.»

Luego sigue comentando que «cuando se nos dijo públicamente que era necesario brindar cenas a esas personas, propusimos hacerlo a través del mismo comedor y se nos dijo que NO, ya que la política alimentaria de la Intendencia es a través de Ollas populares, que no tienen control de ningún tipo ni seguimiento de las personas que necesitan de éste servicio.»

Otros datos de la aclaración indica que «además de esta acción puntual, se ha reforzado el apoyo a través de instituciones con aproximadamente 14 mil kg de alimentos a través de Caif, Club de niños, Hospital, RAP, Centro de Prematuros, INAU, Escuelas y Liceos. Éstas con impacto directo en la sociedad.»

Finalmente se exige al jefe comunal » que diga toda la verdad».

«Gracias a las gestiones del Ministerio de Desarrollo Social de ésta administración (Gobierno Nacional) es que esto ha sido una realidad. Por tanto le exigimos que diga toda la verdad, de lo contrario tendemos a pensar que sus aseveraciones tienen como objetivo la generación de un relato falaz, que por repetido intente ser verdadero»,culmina señalando la respuesta de la Directora Departamental.