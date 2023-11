Exigen sanciones a la empresa UPM por “el mayor derrame químico de la historia del Uruguay”

Grupos Ambientalistas

Casi un centenar de organizaciones ambientalistas, que ya habían manifestado preocupación por situaciones generadas por UPM, han dado a conocer una carta abierta dirigida a las autoridades nacionales incluído el Presidente de la República.

Mediante la misma se exige una serie de sanciones por lo que consideran” el mayor derrame químico de la historia del Uruguay”

Como precedente del reclamo se señala que “el pasado 17 de agosto se tuvo la primera noticia del que sería un desastre ambiental, un derrame de 1 millón de litros de soda cáustica de la empresa UPM en Pueblo Centenario provocó la extinción de toda vida en un curso de agua cercano. La empresa y el gobierno sabían que desde el mes de junio había pérdidas en la pileta de decantación que recibía la soda y que hubo una rotura en el intercambiador de calor de soda cáustica, lo que demuestra la inoperancia de los sistemas de control de UPM, y la falta de responsabilidad de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y del Ministerio de Ambiente.”

Denuncian además en la carta abierta que UPM pretendió minimizar el hecho a nivel de la prensa y el Ministerio de Ambiente y que demoró 40 días en dar la noticia ,”y ha anunciado una posible irrisoria multa a UPM de 1000 UR (aproximadamente 42.000 dólares), siendo que sólo UPM 1 tiene una ganancia neta de 650.000 dólares por día.”

Agregan que hace décadas que las organizaciones sociales, ambientales y sindicales denuncian los atropellos de las multinacionales forestales y sus plantas de celulosa, “basadas en monocultivos que destruyen nuestra tierra fértil, expulsan a los pequeños productores, acaparan el uso del agua y afectan gravemente la biodiversidad.”

Trayendo a colación otro evento ambiental, sostienen que “este hecho no es un mero accidente, es parte del modelo productivo extractivista y altamente contaminante. En setiembre de 2022 un vivero de UPM en Guichón, Paysandú fue denunciado por contaminar un arroyo. Usaba 17 agrotóxicos peligrosos no autorizados y días después el MGAP por decreto los autorizó favoreciendo a la empresa y minimizando el desastre que causó en el curso de agua.”

LAS SANCIONES

Afirma la carta que UPM 2 recibió 11 sanciones durante la construcción y 3 más en los 4 meses de funcionamiento.

Por lo expuesto anteriormente , “ y para defender realmente nuestro territorio y bienes comunes,” las organizaciones abajo firmantes exigen con urgencia “sancionar a UPM2 con parada de planta total hasta que se hayan determinado las causas y solucionado el problema para que no vuelva a suceder. “

Por otra parte y mientras dure la sanción UPM , se pide a la empresa hacerse cargo del salario completo de las y los trabajadores y los pagos a proveedores de insumos comprometidos.

En segundo lugar se exige instalar una comisión de seguimiento de sesión mensual, abierta a la “participación, gestión y control” de toda la ciudadanía, en las tres plantas de celulosa (UPM, UPM2 y Montes del Plata) “ tal como lo exige el art. 47 de la Constitución (reforma constitucional votada por el pueblo en 2004) y la ley 18.610 en relación al agua.”

¡El agua, la tierra y la vida se cuidan y se defienden, basta de extractivismo depredador impune!, manifiesta el pie de la carta abierta a las autoridades uruguayas.

GRUPOS RECLAMANTES

Agrupación de mujeres Pan y Rosas, Asamblea por el agua del río Santa Lucía, Asociación Barrial de Consumo (Aso.Ba.Co.), Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS), Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), Asociación Sierra de las Animas Unión de Vecinos y amigos para su conservación, Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES Uruguay, Asociación Uruguaya de Guardaparques, Autoconvocades por el Agua de La Costa, Budismo Comprometido Comunidad de Ecosatvas, Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo (CIEDUR), Clan Gubaitase Charrúa , Colectivo Autoconvocado Bilú Atit , Colectivo Coronillas, San Luis, Canelones , Colectivo de Guichón por los bienes naturales, Colectivo Ecofeminista Dafnias, Colectivo La Campana Verde, Comisión de Vecinos/as en defensa de Laguna del Cisne y Solis Chico, Comisión Derecho a la Ciudad, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Conservación de Especies Nativas del Uruguay (COENDU), Consejo de la Nación Charrúa (CO.NA.CHA), Coordinación por el agua, Coordinadora de Pescadores Artesanales, Cotidiano Mujer, Ecofeminismo Rio Negro, EcoFranciscanas de Uruguay, Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, Grupo Agua es Vida, Tacuarembó, Grupo Cerro de la Aldea, Tacuarembó, Grupo Guidaí Tekoá,Grupo Charrúa Oipik Udimar Nómade, Grupo de organización de la Feria del Libro Anarquista de Ciudad de La Costa, Jóvenes por la Soberanía Alimentaria, Movimiento Our Voice, Movimiento por la Tierra, Movimiento por la Tierra Valizas, Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), No al tren de UPM Canelones, No al tren de UPM Progreso, No al tren de UPM, Montevideo, Otro Trazado, Florida, Paysandú por un Uruguay soberano UPM 2-NO, REDES Amigos de la Tierra, Red de Acción en Plaguicidas Rapal Uruguay, Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, Red Uruguaya de Comunidades, Vecinos de 25 de mayo No al tren de UPM.

Se suman también Organizaciones internacionales de Finlandia, Paraguay, Reino Unido , EUA, Alemania, Ghana, España , Brasil, Suecia en apoyo a las organizaciones uruguayas.