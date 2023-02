Ex-jefe de seguridad presidencial condenado a prisión

El exjefe de la seguridad presidencial de Uruguay Alejandro Astesiano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión en un juicio abreviado, informó este miércoles la Fiscalía uruguaya.

Imputado el pasado septiembre por tres delitos, Astesiano fue condenado como autor de «un delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción de interés personal y público, y un delito continuado de revelación de secretos».

Según detalló la Fiscalía, al exjefe de la seguridad del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, detenido en la residencia presidencial de Suárez y Reyes en Montevideo el 26 de septiembre de 2022, se le impuso además una multa de 100 Unidades Reajustables (unos 3.800 dólares) y una inhabilitación de ocupar cargos públicos por cuatro años.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia y 12º Turno, a cargo de la fiscal Gabriela Fossati.

En prisión preventiva desde su imputación en 2022, Astesiano fue detenido en el marco de una investigación por su participación en una organización que adulteraba documentos para elaborar pasaportes que eran otorgados a ciudadanos rusos.

Tras conocerse su detención, que se dio cuando Astesiano retornó a Montevideo de un viaje en el que acompañó a Lacalle Pou y su familia, el mandatario uruguayo brindó una conferencia en la que expresó estar «sorprendido» por estos hechos.

Más adelante, al conocerse más datos del caso, el presidente admitió a la prensa el error de haber «confiado» en él, pues si bien había más de 20 indagatorias por diversos delitos que figuraban en la ficha de Astesiano, las autoridades policiales declararon que Lacalle Pou no accedió a ese legajo antes de apuntarlo como jefe de su custodia.

Entre los episodios más recientes derivados de los numerosos mensajes de texto y audios filtrados atribuidos a Astesiano que recogió la prensa local, se cuenta una acusación de «seguimiento ilegítimo» denunciada por el presidente de la central sindical del país, el PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Además, el Senado condenó unánimemente la persecución del exjefe de seguridad a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara -pertenecientes al principal partido de oposición, Frente Amplio-, pues Astesiano recibió de una empresa el pedido de armar «fichas» de ambos.

El excustodio de Presidencia dejó un papel escrito a mano en donde niega actos ilegales por los que se lo investigó.

Alejandro Astesiano dejó una carta una carta una vez que fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

En el mensaje, escrito a mano, negó su participación en varios actos ilícitos por los que fue investigado. Sobre el final, sentenció: “A todos los que me creyeron, gracias, gracias, gracias…”.

El texto dice: “No pasaportes rusos, no partidas o actas truchas, no documentación en mi oficina en blanco, no marfia del 4° piso, no pescado con droga, no espionaje, no escuchas, no seguimientos, no drones, no borrada de anotaciones judiciales”.

“El peor juicio mediático y político en años”, consideró Astesiano en la carta.