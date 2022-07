Evento sobre ley de Eutanasia, dejó abierto el debate público

Con gran éxito se realizó el pasado viernes en el Teatro Larrañaga el evento denominado «Eutanasia. Es viable como opción en nuestro país.?» Actividad que fue organizada por la Asociación de Abogados de Salto, y la Comisión de Bioética de Salto.



Expusieron sobre el tema el Dr. Oscar Cluzet , Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina ,Consejero Nacional del CMU y Magister de Bioética; Dr.Federico Preve Cocco Neurólogo integrante de MADU (Muerte Asistida Digna en Uruguay); Dr. Ope Pasquet, Diputado y Pte. de la Cámara de Representantes promotor de la Ley de Eutanasia ; Dr.Rodrigo Goñi Reyes Diputado; Pbro.Lic.Luis Eduardo Cardozo -Diocesis de Salto ,docente de Moral Social y Bioética de la FAcultad de Teología ; Rvdo.David Waszuk por la Iglesia Metodista del Uruguay, egresado de Teología Diplomado en acompañamiento psico-espitirual de la UCU (Universidad CAtólica del Uruguay) y Agustín Menéndez por Alianza de Pacientes del Uruguay, lo que permitió una mirada religiosa, política y científica del tema.



EL ROL DEL MEDICO NO ES ELIMINAR PERSONAS

Los primeros en hacer uso de la palabra fueron los representantes religiosos. En el caso de Cardozo, éste se basó en la defensa de la vida y la dignidad de la existencia humana, y en este sentido sostuvo que «no negamos la autonomía del paciente pero es el momento en que el personal médico debería atender y custodiar la vida de la persona . El rol del médico no es el de eliminar a las personas , los ejes de su trabajo son la medicina preventiva , la curatica y la paliativa por eso no se entiende en que lugar entraría el hecho de dar muerte a una persona» . Por su parte el representante de la Iglesia Metodista dijo en parte de su exposición que «a pesar de entender que la vida es un regalo de Dios en determinadas circunstancias existen otros elementos que entran en juego a la hora de decidir entre la vida y la muerte. Una pregunta podría ser , puede la Iglesia condenar a quien en una fase terminal e irreversible de la enfermedad y frente al sufrimiento decide terminar su existencia de forma digna?»

DEBATE ENTRE MUERTE DIGNA Y MUERTE CRUEL Y GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO-

Luego de plantear un caso real, el Dr. Federico Preve manifestó su adhesión al proyecto de Eutanasia en Uruguay.

«En estos debates no hay verdades absolutas ,son temas complejos asi que hay que tener apertura y respeto por las demas visiones y formas de vivir la vida. Todos acá estamos mirando por honrar y dignificar la vida . Son situaciones donde estamos rehenes y dificiles de experimentar, pero hemos estado cerca de estas situaciones y en nuestro fueron íntimo deseamos que se termine el sufrimiento de esta persona. Esto no es un debate sobre la vida y la muerte , esto es un debate entre una muerte con dignidad y una muerte con crueldad y con dolor», sostuvo.Para el Dr. Cluzet , siendo posible la aprobación de los proyectos legislativos , « se necesitaría desarrollar a continuación un escenario lo más garantista posible. Estas garantías son respecto a las indicaciones , condiciones de la muerte asistida atendiendo a priorizar las necesidades y los derechos de los intervinientes. El tema de la objeción de conciencia nos parece fundamental , por otra parte se hace discutido el papel del médico en tanto ejecutor directo de la muerte de su paciente, entonces tenemos que definir quien tendrá la responsabilidad de llevar a cabo lo que está solicitando la persona sufriente.»

GOÑI:UNA LEY PROFUNDAMENTE INJUSTA

El diputado Rodrigo Goñi es opositor al Proyecto de ley de Eutanasia en Uruguay, sosteniendo que ni da libertades y además es muy injusto para quienes están mas vulnerables.

« Entendemos que esta propuesta de cambio es profundamente injusta, porque si la base para tomar la decisión de la muerte asistida es el sufrimiento, nosotros creemos que hay una alternativa humana que es apoyarnos, atendernos , cuidarnos, ayudar al otro a superar ese momento, no decirle que si está sufriendo y no soporta el dolor entonces lo mejor es quitarse la vida para aliviar el sufrimiento. Y es profundamente injusta esta propuesta porque justamente atenta contra los más vulnerables, porque un proyecto que pretende atender a los que sufren y quieren quitarse la vida que son quienes están más frágiles y vulnerables, frente a esa fragilidad ofrecerle la propuesta de que un médico le quite la vida entiendo que es absolutamente injusta.»

Goñi destacó que nuestra Constitución defiende por sobre todo la vida, incluso la vida de un criminal y afirmó que «lejos de favorecer la libertda la estamos pervirtiendo porque a todos los que estén enfermos crónicos, esas personas si se aprueba la ley van a saber que son eutanasiables «

PASQUET : NO HAY DIGNIDAD SIN LIBERTAD.

Finalmente expuso los argumentos de este proyecto de ley el Diputado Ope Pasquet, basàndose en un concepto humanitari y de libertad. «Nosotros lo que proponemos es que en situaciones de enfermedades incurable e irreversible, con condiciones de salud crónicas con sufrimientos insoportables puedan pedir ayuda para morir», dijo en principio el Diputado Ope Pasquet promotor de la ley en cuestión.

Agregó que «hay que involucar a terceros porque hay gente que no quiene quitarse la vida de un balazo, sino de una forma apacible, serena en su hogar rodeado por sus familiares. No quiene pegarse un balaso ni tirarse por el balcón y reclama la ayuda solidaria de la sociedad, la ayuda humanitaria para dejar de sufrir, y morir en paz y serenidad y con los suyos y esa a mi me parece una excelente razón. Además a los que sufren y no pueden valerse por si mimos les decimos que tiene prohibido la ayuda de terceros, estamos discriminando porque los que pueden valerse por si mismos pueden quitarse la vida . Nuestro proyecto de ley contempla estas situaciones , no es que cualquiera por cualquier motivo puede pedir que le apliquen eutanasia o lo ayuden a suicidarse, se trata de enfermedades y situaciones de salud con sufrimiento insoportable. Que estas personas puedan pedir ayuda y que quien le brinde esa ayuda no esté cometiendo un delito. Tiene un proposito humanitario porque es aliviar el sufrimiento apoyado en un concepto de libertad, porque no hay dignidad sin libertad»