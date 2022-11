Eulogio Bella Díaz: un escritor salteño completamente desconocido

Debemos reconocer que jamás habíamos escuchado siquiera su nombre. No figura tampoco en ningún libro sobre literatura uruguaya. Es más, cuando en el año 1990, Leonardo Garet publica su libro «Literatura de Salto. Antología y panorama crítico», tampoco lo incluye. Ahora, en su nuevo libro, «Salto en mi carpeta», asume Garet que en 1990 tenía sobre Bella Díaz «un completo desconocimiento».

Se lee en Salto en mi carpeta: «Tenía en mi memoria un título: Sonambulismo matemático de las azoteas y el lugar donde lo había leído: el semanario La Crónica de la ciudad de Artigas.

Sabía que su autor, Eulogio Bella Díaz, era salteño. Pero precisamente en la nota aludida, se decía que se carecía completamente de noticias acerca de su persona.

Firmaba la nota el esclarecedor crítico Aníbal Alves (…) El miércoles 2 de junio de 1999 busqué la nota, releí el poema y me propuse averiguar sobre su autor. Comprobé la razón de Aníbal, cuando decía que no se sabía nada de Bella (…) Llamé a un número correspondiente al apellido Bella y me contesta una voz que, ante mi requerimiento, se presenta como sobrina nieta de Eulogio Bella Díaz.

La amabilidad de esta familia hizo lo restante, que comparto ahora (…)

Hijo de Don Luis Bella y Doña Delcia Díaz, nació en Salto el 3 de setiembre de 1918. Tuvo activa vida estudiantil, obteniendo una medalla en un concurso literario cuando tenía 13 años dirigiendo el órgano de prensa Ariel, de la Asociación Estudiantil «Américo G. Vila» y presidiendo, a su vez, dicha asociación. Se traslada a seguir estudios en Montevideo que -como lo adivinara Aníbal Alves- abandonó a poco de comenzados. Es el año 1948 y por Montevideo anda Bella Díaz perdiendo su identidad y buscándose, ejerciendo una vocación de actor teatral y haciéndolo con el seudónimo «Luis A. Montes».

Integra la «Compañía de Teatro Experimental» que orientaba Julio Castro Alvez.

En 1951, el 7 de junio, estrena el Teatro de Cámara de «El Tinglado», su obra Los buenos hijos de Dios. En el programa se anuncia que esta obra y Descanso, de Héctor Hugo Barbagelata, fueron «obras aconsejadas por el jurado de selección del concurso correspondiente al año 1951».

Lo que me resulta una sorpresa en el elenco es la presencia como actor de Víctor Cayota. Sí, el dirigente de la gremial de profesores, primer presidente de FENAPES y activo protagonista de las Asambleas Técnico Docentes había sido también actor de teatro (…) En 1952 Bella Díaz escribe La soga, premiada por el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social; que se representa en 1953 por la misma compañía de Los buenos hijos de Dios.

En 1953 estrena El hombre absurdo, cuyo protagonista no habla en toda la obra. Lo que cabe recordar es que por entonces no era conocido Pirandello en nuestro país.

En ese mismo año obtiene un premio en un concurso de poesía realizado en Salto. Bella Díaz fue un viajero -tal es, creo-, una explicación del olvido en que cayó su nombre. Y, por supuesto, a que ninguna de sus obras teatrales fue llevada a imprenta…».

Esta página de EL PUEBLO hoy quiere presentarlo con un par de poemas (también extraídos de Salto en mi carpeta):

SONAMBULISMO

MATEMÁTICO DE LAS AZOTEAS

Ya la noche despoblada

de bocinas verticales,

silencios horizontales

duerme en la paz de las doce.

Las azoteas en pose

de profesores geométricos

multiplican esqueléticos

razonamientos de rombos

y rimando cuadrilongos

el panorama se duerme.

Una cuarta luna inerme

de cultura matemática

duerme la quimera abstracta

de fugar en la parábola.

Y el panorama en la rara

profusión de lineamientos,

obtusa los pensamientos

de sugerimientos místicos,

planean en los sofísticos

razonamientos dialécticos

y agudízanse en geométricos

gongorismos de teoremas,

por resolver los problemas

que a la noche totarizan.

Los cuadrilongos se erizan

de profanos soliloquios

y guiñan planes utópicos

con tablas de logaritmos.

Estrellas en paroxismos

de silencios abismales

objetivan inviolables

abstracciones por el cielo,

hasta donde llega el vuelo

de tus ojos en binomios

inverosimiles duelen.

Los obeliscos que tienen

ambición en tus pestañas

deshilvanan telarañas

de inmutable rectilismo.

Triunfa en la noche el mutismo

de endiablada geometría.

Transfigura mi alma fría,

meditación de nirvana,

cuando tu calor hilvana

de nuevo mi mediodía.

CANTO AL FESTIVAL

DE SALTO

Yo no supe de dónde provenía,

pero de sur a norte se cruzaron

el olivo caliente de la sangre

y el júbilo de mi pueblo

de pie en la noche blanca.

Yo no supe de dónde provenía

pero aquel aire salió de entre las rocas,

salió de alguna parte,

de la hierba, del agua,

de la savia secreta de los árboles,

acaso de las manos abiertas

de los niños de Salto

en el sueño primero

de ríos esenciales.

Proviene quién sabe de qué fuente

«me dije»

cuando vino la noche convocada

y estaba allí presente

como una aurora humana

la procedencia, el cauce,

la vertiente primera

de la emoción y el milagro.

Ya mi alma llegó

como el secreto goce

de sentirme de nuevo entre mi pueblo,

y asomaron mis ojos

a un horizonte cálido

de infancia, de ríos y catedrales.

Estaban alli de frente a aquel enjambre

y algo más que el rumor

llegaba a mis oídos.

Detrás de aquellos ojos

más allá del cansancio empecinado

dejado en los caminos

para la cita de la noche grande.

Comprendí que había un río común

donde se bañaban

iguales preferencias por el arte,

una misma apetencia por ese pan milenario.

Mi pueblo estaba allí,

y entre él

-desafiante y virgen como selva-

y yo -apenas un río subterráneo-

circuló un manantial de recuerdos y palabras,

un río inminente y despedazado

unido de preguntas y voces y señales.

Mi pueblo estaba allí

y era la humanidad representada.

Un trozo del enjambre común

que transita entre lo bueno y lo malo

que sufre y que celebra

que canta y que labora

pacientemente el llanto

…(dos versos ilegibles)

y vino hasta mi boca

el sabor de la fruta madurada

que soñé en la distancia.

Allí estaba de pie,

cruzado desde todos los ángulos,

distinto, heterogéneo,

pero igual en la rosa que esperaba.

Ven a sentarte pueblo, «me dije»

hermano mío,

aquí sobre la roca viva y apretada

que guardará la memoria que nos falta.

Lejos de ese cansancio igual,

que juntas en tus días,

sin ese cielo abierto que anega de palomas tu garganta,

en ti yo canto al festival

celebro este pan antiguo

que nos trae a los labios

este tallo encendido

de música y de canto

que llega a tu corazón y hasta tu sangre.