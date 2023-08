Estudiantes de Enfermería trabajan sobre la importancia del stress y la alimentación en pacientes con hipertensión y diabetes

Estudiantes del tercer ciclo de la Licenciatura en Enfermería de la sede Salto de la Universidad de la República se encuentran realizando la práctica de la Unidad Curricular de Enfermería comunitaria, en una Unidad Básica Asistencia en el sur de nuestra ciudad.

Para compartir la experiencia, conversamos con la docente a cargo de la práctica Zoa Barrios y las estudiantes Ana Belén Moreira y Ana Leticia Marín, quienes en radio La Regional compartieron su experiencia de práctica pre profesional en el área comunitaria.

“Las alumnas se encuentran ejecutando hasta mediados del mes de setiembre, su proyecto comunitario en el ámbito de la unidad curricular del mismo nombre que corresponde al tercer ciclo de la carrera. Una de ellas trabaja sobre el manejo del stress en relación a patologías crónicas como son la hipertensión y la diabetes; mientras que la otra lo hace en la promoción de la alimentación saludable en usuarios con estas patologías”, comenzó narrando la docente.

En el caso de Ana Belén su trabajo se ha basado en la promoción de la alimentación saludable teniendo en cuenta el contexto y la particularidad de cada paciente. “Tenemos en cuenta las necesidades, los problemas de cada usuario, sus gustos, predilecciones, lo que opinan. La nutrición, cómo y de qué forma se alimenta una persona es muy importante a la hora de pensar y abordar la adherencia a un tratamiento dietético en el caso de personas con enfermedades crónicas”, indicó.

Previo a la ejecución del proyecto las estudiantes realizaron un diagnóstico para conocer las demandas, necesidades, y las características de la población en cuestión. “Eso es muy importante para que ellas puedan visualizar, detectar qué tipo de abordaje y sobre qué tema trabajar con esos usuarios y con la comunidad. Ver que es un anclaje con la comunidad, con el paciente, con el contexto, y de acuerdo a las características y particulares de esa persona, del entorno, del territorio de intervención” expresó Barros.

“El primer acercamiento fue para tomar datos cuanti y cualitativos. Conocer a las personas, tomar los datos necesarios para caracterizar a esa población. Conocer sus opiniones, necesidades, trabajar también con sugerencias y aportes del equipo de salud que vienen trabajando con esos pacientes; y de allí planteamos diferentes actividades, propuestas de abordaje de los temas de interés” agregó Ana Leticia Marín.

Luego de ese primer contacto con la población, cada estudiante planifica su cronograma de actividades de acuerdo al área y a la temática e intervención.

En caso del manejo del stress en la hipertensión y la diabetes; Ana Leticia generó una campaña en redes sociales y también realizó el diseño de folletería informativa para entregar en la unidad asistencial. “Trabajamos en charlas y encuentros para informar y promocionar sobre la importancia de manejar el stress, de entender que somo seres integrales, que cuando tenemos determinada patología necesitamos de la medicación, del ejercicio, de la correcta alimentación; pero también la salud mental y el aspecto emocional son importantes” indicó.

A su vez, Ana Belén agrega que es muy importante considerar el contexto de cada caso, “tener en cuanto la situación particular de cada paciente para entender qué se puede y que no se puede hacer. No todas las personas tienen los mismos medios económicos, no cuentan con redes de apoyo, o no conocen sobre determinadas cuestiones; y esos factores inciden directamente en cómo transitan la patología”.

Se trata de promover alimentación y hábitos saludables, considerando la condición social y económica del paciente. De acuerdo a sus recursos, gustos y preferencias, posibilidades de acceso. “No olvidar que en los lugares de práctica muchas veces se ven contextos complejos, vulnerables desde varios puntos; y trabajar cuestiones como la alimentación, la importancia de mantener hábitos saludables, cuando se carecen de muchas cosas, resulta muy difícil” agregó la docente.

En los próximos meses las estudiantes y demás integrantes de la rotación actual de Enfermería Comunitaria, estarán culminando esta práctica y continuarán por otros rumbos de la formación. Es de destacar el valor y la importancia del trabajo en el primer nivel de atención con un enfoque comunitario. “Partiendo de las características de la población se puede lograr una mejor intervención en cuanto a estas patologías, y en particular visualizando estos dos elementos de incidencia que estas alumnas trabajan; el stress y la alimentación” concluyó Barros en su paso por el programa Dialogando con la Universidad en la radio universitaria de la sede local de la Udelar.