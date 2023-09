Estudiante de la sede Salto Udelar reconocido como uno de los cincuenta mejores a nivel mundial

Brian Martínez tiene 21 años recién cumplidos y es estudiante del tercer año de la carrera de Ingeniero Agrónomo en la sede Salto de la Universidad de la República.

En las últimas semanas recibió la noticia de que fue seleccionado por Global Student Prize 2023 entre los 50 mejores estudiantes del mundo. Oriundo de un pequeño pueblo en el interior de Paysandú; el joven sanducero que actualmente estudia y reside en Salto, conversó en radio La Regional sobre este importante reconocimiento.

“Vengo de escuela rural, cursé ciclo básico en la Escuela Agraria de Guaviyú, y el bachillerato también agrario en Tacuarembó. Soy de Cañada del Pueblo, un pueblo con algo más de 200 habitantes, y mi familia, mis padres, son productores rurales” comenzó narrando un orgulloso estudiante que se define como “cien por ciento agrario”.

Desde pequeño acostumbrado al desarraigo, a vivir algunos días de la semana junto a sus padres, y otros en las instituciones que comenzaron a formar al joven inquieto, curioso, investigador, y muy cuestionador. “Viví lo que es el desarraigo primero en Guaviyú, donde vivía una semana sí y una semana no. Ahí estaba con otros 30 estudiantes y teníamos que hacernos cargo de varias tareas además de estudiar. Ya en Tacuarembó sí era un internado de todas las semanas; por eso venir a Salto no fue un gran cambio para mi. Ya venía adaptándome a estar varios días y semanas lejos de casa, y por suerte la carrera de Agronomía está completa en el interior, y cerca de mi pueblo de origen”.

De pequeño siempre se interesó por las tareas del campo, por el trabajo que sus padres realizaban, pero sobre todo por saber el porqué, el detrás de cada tarea, de cada decisión, de cada procedimiento. “Preguntaba todo. Porque tal cosa era de esa forma y no de otra, quién lo había dicho, en base a qué. Siempre me gustó investigar, leer, saber sobre lo que se produce, cómo se hace, lo que se proporciona a los animales, a las plantas, las medias, todo. Siempre mi interés fue investigar, por eso decidí cursar esta carrera que me vincula con el agro que es mi gran pasión y donde puedo investigar también” indicó el joven.

Visiblemente apasionado por su carrera, orgulloso de sus orígenes, del trabajo de sus padres, del camino recorrido hasta llegar a la Universidad; recuerda a un referente que encontró en su paso por Tacuarembó, y que tuvo mucho que ver con el reconocimiento como estudiante destacado a nivel mundial.

Marina Núñez, una docente de física en bachillerato, siempre lo impulsó a vincularse a proyectos de investigación, a participar en Clubes de Ciencias, y fue quien le comentó sobre el concurso Global Student Prize 2023. El uruguayo fue seleccionado entre 3.851 postulaciones de 122 países y ahora es finalista al premio que Chegg organizó en alianza con Fundación Varkey en el año 2021.

En su tercera edición, este premio está dirigido a estudiantes que tengan al menos 16 años y estén inscritos en una institución académica o en un programa de formación, recogiendo los logros extraordinarios de jóvenes que logren un impacto real en la vida de sus compañeros y en la sociedad en general.

“Este premio destaca a estudiantes que tengan algún diferencial, por sus experiencias, por su vinculación y compromiso con la comunidad, con otros estudiantes. Al principio no estaba muy seguro. No sabía si estaría a la altura del concurso, pero la docente me convenció, completé un formulario bastante extenso y en 20 días fue la presentación y las dos entrevistas que formaron parte del proceso de selección hasta que me dijeron que estaba entre los 50 estudiantes más destacados del mundo. El primero de Uruguay desde que existe el concurso” expresó Brian emocionado.

La competencia otorga un premio de 100 mil dólares para llevar a cabo un proyecto. La misma tendrá otra instancia de selección que será en los próximos días y en la que se llegará a una lista de diez finalistas para luego elegir a uno que con el importe del premio deberá invertir en el proyecto presentado. “El ganador final lo conoceremos seguramente para el mes de diciembre. Y en mi caso, viviéndolo con mucha expectativa y ansiedad; me gustaría ejecutar un proyecto para investigar la vinculación entre jóvenes y Universidad desde la perspectiva de la deserción o del por qué muchos chicos no llegan a la Universidad. Porque lo he visto en mi pueblo, porque lo veo en mis amigos, y porque considero necesario trabajar en esa área e incentivar a que nuestros jóvenes continúen formándose. Tratar de entender por qué no sigue estudiando, por qué no se motivan”.

Brian desde cuarto de bachillerato desarrolló proyectos destinados a población agraria y eso lo ayudó mucho al postularse ante este premio. “Ya he participado en Ferias Departamentales de Ciencia y ahora he sido invitado a evaluar proyectos, lo cual me ha significado una inmensa alegría. Participé como estudiante en 2019, como docente un año después, y ahora como evaluador. Todo un logro y reconcomiendo que agradezco. Estuve a cargo de un curso denominado Eco Acción donde trabajamos con chiquilines sobre la aplicación del método científico para el cuidado del medio ambiente. Y fue una experiencia maravillosa”.

Con una excelente trayectoria como estudiante, con vocación para la docencia y la investigación; Brian toma este reconcomiendo como una empujó para continuar trabajando por más sueños y nuevos objetivos. “Siempre quise ser investigador, me gusta mucho la docencia, y me comprometo a seguir formándome y escalando en mi carrera. Con la Universidad en el interior, con la posibilidad que me ha dado la educación pública de mi país, con el apoyo de mi familia que están cerca además; con esta sede universitaria con espacios para estudiar, con profes cercanos que nos acompañan y apoyan mucho; es imposible no poner lo mejor de mí por nuevos logros y conquistas” concluyó el joven estudiante en su participación en el programa “Dialogando con la Universidad” en la radio universitaria La Regional de la sede Salto de la Udelar.