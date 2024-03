Estigmatizar no es el camino

Cuando un barrio se levanta contra la autoridad, cuando los que se oponen son la mayoría, hay algo que evidentemente no convence.

No alcanza con decir que “todos” los que allí habitan son delincuentes, o que es uno de los barrios más problemáticos en estos momentos. Algo más está indicando y esto es precisamente lo que nos lleva a analizarlo en estas columnas.

Que la enorme mayoría de los habitantes de ese u otro de los barrios” estigmatizados” delinque o vive de acciones “no muy santas”, que digamos no es novedad.

Acaso ¿no los ignoramos cuando vemos a las personas que viven de la basura, que revuelven los contenedores buscando algo para comer? Debiéramos preocuparnos más por saber de ellos y seguramente nos sorprenderíamos, porque casi que todos carecen de oficio, pero quisieron aprenderlo cuando niños o jóvenes

¿Acaso han tenido alguna oportunidad de estudiar, de aprender, de atesorar algún conocimiento?. Es más fácil decir “no ha estudiado porque no han querido…la escuela es gratis en nuestro país”

Decir esto es pecar de ignorancia, porque para ir a la escuela y no ser discriminado hay que ir bien vestido, bien aseado y sobre todo vivir en un lugar decente ¿cuántos de ellos pueden hacerlo?

Pero lo que más nos interesa es qué es lo que lo que los ha llevado a tener ese modo de vida. En primer lugar, decir que “todos” los habitantes de tal o cual barrio son delincuentes y por eso reaccionan ante la autoridad, es una burda estigmatización.

Que las cárceles en el sistema actual son una “universidad del delito” como se ha dicho no lo ignoramos, desde allí se roba, se mata o se manda matar.

Pero lo que más duele de esta estigmatización, es no reparar jamás en las causas que los han llevado a esta situación. No escuchar a cierta parte y sobre todo no tener en cuenta sus afirmaciones.

Este no es un problema en blanco y negro. Que hay delincuentes en esos barrios, vaya si los habrá, pero también hay gente de trabajo, gente que lucha día a día para subsistir sin que a nadie le importe su dura lucha.

Es más diríamos. Estamos convencidos que por el camino de la represión no llegaremos jamás a encarar los problemas de fondo. Sólo es cuestión de tiempo para encontrarnos con los resultados que no queremos. Si no cambiamos algunas cosas ese será inevitablemente nuestro destino.

A.R.D.