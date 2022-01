Este Paraguay de las dudas abiertas

El entrenador Guillermo Barros Schelotto tiene varias bajas para jugarle hoy a Uruguay. Entre ellos el defensor Omar Alderete (Valencia), los mediocampistas Alejandro Romero Gamarra (Al Taawoun de Arabia Saudita), Andrés Cubas (Nimes de Francia) y Celso Ortiz (Monterrey de México) y el arquero Roberto Fernández (Botafogo de Brasil).

A esos cinco lesionados se sumó el extremo Jesús Medina, quien si bien casi no ha jugado estaba citado y no fue liberado por su nuevo equipo, el CSKA Moscú. Además de esas seis ausencias, tampoco estarán los hermanos Óscar y Ángel Romero por no tener equipo y llegar sin rodaje, por lo que ni siquiera fueron parte de la convocatoria. Con ese panorama, Barros Schelotto preparó un 4-4-2 aunque probó algunas variantes. Los posibles 11: Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia; Matías Rojas, Braian Ojeda, Jorge Morel y Miguel Almirón; Antonio Sanabria y Braian Samudio.