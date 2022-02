El propio Miguel Villarruel marca la cancha en algunos ámbitos de la convivencia. Sobre todo, porque se trata en más de un caso de jugadores que no comparten una misma Liga. Por lo tanto, el desconocimiento previo, no solo desde lo futbolístico, también desde lo humano.



«De lo mejor que nos ha podido pasar en materia de comprobación, es que este no es un plantel rezongón. No hay quejas. Han planteado ideas para obtener recursos, ventas que no faltan, sobre todo en los fines de semana. Lo decía: la respuesta de jugadores con historia, que fueron campeones en sus equipos o en la propia selección. Sin embargo, nadie deja de tirar para el mismo lado. Eso no garantiza triunfos, pero son actitudes a partir del grupo. Y el grupo como factor, bien se sabe lo que empuja y lo que vale»