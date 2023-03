Este miércoles comienza la vacunación antiaftosa, calendario en Salto

Dado el contexto de Emergencia Agropecuaria por déficit hídrico en nuestro país, el MGAP a través de los Servicios Ganaderos dispuso que la vacunación contra la Fiebre Aftosa, de todas las categorías bovinas, se realice entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2023.

Por otra parte, no se autoriza la realización de eventos de concentración de bovinos (tales como remates feria, exposiciones, etc.), en el período comprendido entre el 15 y el 30 de marzo de 2023 inclusive.

Los eventos con cambio de propiedad que no impliquen movimiento de animales (Remates por Pantalla o virtuales), si están autorizados a realizarse también dentro del período comprendido del 15 al 30 de marzo de 2023, inclusive.

Los bovinos con destino a faena, podrán movilizarse dentro del presente período de vacunación, con las vacunaciones de los dos últimos períodos anteriores. A partir del 1° de mayo de 2023, deberán tener más de 15 días de inmunizados con la vacuna correspondiente al presente período de vacunación.

La vacuna para el período en consideración, será proporcionada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Será entregada al titular de la misma con formulario de entrega de vacuna, contra la presentación de la Declaración Jurada de existencias de DICOSE al 30 de junio de 2022 y Planilla de registro de utilización de productos veterinarios (Planilla de control sanitario) actualizada.

CRONOGRAMA

El miércoles 15 de marzo se hará entrega de vacunas de 9 a 13 horas en Pueblo Lavalleja y en Guaviyú de Arapey, el jueves 16 en Pueblo Fernández y Sarandí de Arapey de 9 a 13 horas. El día martes 21 se entregará vacunas en Pepe Nuñez, Quintana y Paso la Herrería de 9 a 13 horas, mientras que el jueves 23 será en Carumbé, Paso de las Piedras y Vera de 9 a 13 horas. El día martes 28 se entregara vacunas en el Salón Comunal Paso Cementerio, en Establecimiento Ordeix y en el Local Valentín de 9 a 13 horas, el jueves 30 será en Policlínica de Campo de Todos y en Parada Herrería de 9 a 13 horas también. En abril, el martes 11 se entregará vacunas en Saucedo y en Villa Constitución de 9 a 13 horas, el jueves 13 en Belén de 9 a 13 horas y finalmente el viernes 14 en la Comisaría 9ª de 10 a 12 horas.

Así mismo, en oficina del MGAP situada en calle Artigas 992, se realizará entrega de vacuna de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 13 horas.