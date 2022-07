Este lunes se eligen las autoridades del Primer Colegio Veterinario del Uruguay

Este 1° de agosto se eligen las autoridades del 1er. Colegio Veterinario de Uruguay. Se vota : Consejo Nacional (lista de color verde – Tribunal de Ética (lista de color blanca) – Consejos Regionales* (lista de color amarillo).

El voto es obligatorio para activos en ejercicio y para jubilados que se registraron. Los que han declarado no ejercicio, también están obligados a votar. Se vota con cédula de identidad.

La Médica Veterinaria Suly Apaulaza – quien integra una de las listas – informó a EL PUEBLO: “Tenemos obligación de votar todos los veterinarios en ejercicio liberal o no lo que está en el con declaración de ejercicio también Los profesionales que están jubilados pueden votar y los que no se notaron también pueden votar observado.

Se puede votar en la Corte Electoral es el padrón único lugar que se vota y va a empezar a las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Además se vota con la cédula y el que no lo haga tendrá sanciones que corresponden a dos unidades reajustables.

Son tres listas; Colegiado Código de Ética y Regional nosotros tenemos la lista verde; la lista blanca es la del Código de Ética y la lista amarilla es la que corresponde a la regional con el número 22 de Qué es la 122 y la 22 y la 22 n que corresponde al norte en el norte del país”.

Se puede votar:por correo dentro del departamento, si no hay mesa en la localidad donde vives. Observado desde otro departamento. En mesa del circuito que le corresponda a cada votante. La Regional Metropolitana abarca Montevideo y Canelones.

En Montevideo habrá 6 circuitos, todos en FVET. En Canelones habrá 2 circuitos: en Canelones ciudad y en Ciudad de la Costa.

En la lista 22 defendemos valores de justicia, ética, compromiso, imparcialidad, independencia y austeridad – Acompañá con tu voto a las listas 22, 122 y 22.

Las agrupaciones que pretendan participar de las primeras elecciones del Colegio Veterinario del Uruguay, deberán solicitar el derecho al uso de números para distinguir las hojas de votación, desde el 13 de junio al 24 de junio de 2022.

Dichas solicitudes se tramitarán en formulario informático alojado en la página web de la Corte Electoral, adjuntando un documento con la firma de 10 electores habilitados que den su consentimiento para que se otorgue el uso de los números solicitados.

La Comisión Electoral certificará dichas firmas y establecerá la condición de los firmantes en el sentido de estar habilitados para dar su consentimiento a la solicitud. Podrán solicitarse hasta tres números: uno para distinguir la hoja de votación al Consejo Nacional, otro para la correspondiente al Consejo Regional (este número irá acompañado de la letra correspondiente a la regional respectiva) y otro para el Tribunal de Ética.

La Corte Electoral concederá los números en el orden de presentación de las solicitudes, estableciendo la numeración del uno al noventa y nueve para las hojas correspondientes a la elección del Consejo Nacional y de tres dígitos para el Tribunal de Ética, correspondientes a la primera centena de los números concedidos para el Consejo Nacional. En el caso de los números correspondientes a los Consejos Regionales, se procurará que se utilicen los mismos números que los solicitados para el Consejo Nacional, acompañados de la letra que identifique a la regional correspondiente (para la regional metropolitana la letra “M”, para la regional sureste la letra “E”, para la regional suroeste la letra “O” y para la regional norte la letra “N”). Conjuntamente con la solicitud de números, los participantes podrán solicitar un lema y en su caso un sublema con que distinguirá la o las hojas de votación. Una vez registrado un lema o sublema, su utilización por otro grupo de electores deberá ser previamente autorizada por sus registrantes.

MISIÓN DEL COLEGIO VETERINARIO DEL URUGUAY

Velar para ejercer la profesión con dignidad e independencia y siguiendo las normas que la reglamenten.

Vigilar que el ejercicio de la profesión se cumpla dentro de valores y reglas del Código de ética Veterinario.

Establecer deberes y derechos del profesional para mantener actualizado su conocimiento.

Procurar la excelencia y la mejora continua de la calidad del ejercicio de los profesionales veterinarios colegiados. Fiscalizar que el ejercicio profesional veterinario en el territorio nacional se realice exclusivamente por profesionales veterinarios.

Garantizar el acceso universal al Colegio desalentando las prácticas corporativas con obligatoriedad del voto.

La Facultad de Veterinaria tiene como misión, “crear y difundir el conocimiento en las áreas de la salud animal, especialmente las vinculadas con la salud humana; contribuir al estudio de problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales, el bienestar social y los derechos de la persona humana, formar profesionales competentes para actuar en el campo de las ciencias veterinarias, aportando los fundamentos éticos que conformarán su carácter de ciudadanos comprometidos con la sociedad”. La visión institucional es la de un centro de enseñanza pública superior que tiene a su cargo la formación de profesionales veterinarios, proporcionando los conocimientos, habilidades y actitudes que los capacitarán para el desempeño de sus funciones en el campo de la salud y de la producción animal, así como en la higiene, inspección-control, ciencia y tecnología de los alimentos de origen animal.