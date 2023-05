Este jueves se cumple la primera prueba para que personas adultas acrediten Educación Primaria

Todos aquellos adultos (desde los 14 años en adelante) que aún no tengan aprobado el ciclo de Educación Primaria, podrán rendir este jueves 18 la prueba correspondiente para la acreditación. En diálogo con EL PUEBLO, el maestro Jorge Pablo Molina, Maestro Alfabetizador perteneciente a la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, confirmó que “hay tres instancias a lo largo del año; la primera es en mayo y será este próximo jueves, a las 9:00 de la mañana en el local de la Escuela Nº 3, Brasil y Viera”.

Informó en ese sentido que no es necesario una inscripción previa, sino que “la persona simplemente debe concurrir al lugar indicado, ese día y en ese horario, y ahí se pasa a un salón y se le toma la prueba, que tiene una parte escrita y otra oral”.

Consultado acerca de cuáles son las áreas del conocimiento en que enfatiza la prueba, dijo que se apunta a la comprensión lectora, matemática y algo de cultura general.

Más allá que se puede directamente ir al momento de la prueba, quienes deseen tener estos días algunas instancias de preparación previa, pueden hacerlo. Para ello, el docente puso a disposición su número: 098 895 009, e indicó que también se pueden realizar consultas en las propias oficinas de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria (Uruguay 305, esquina República Argentina).

MUCHA GENTE NO SABE LEER NI ESCRIBIR

La conversación fue propicia también para consultarle al docente sobre el número de personas adultas que no saben leer y escribir. Si bien no manejó números exactos, dijo que “a veces cuesta creer…parece increíble que a la altura del siglo 21 en que estamos haya gente sin saber leer ni escribir, pero la verdad es que son muchas personas, más de las que nos imaginamos, las que por diferentes motivos no han podido culminar la escuela y no lograron aprender a leer y escribir”. Es una realidad, indicó, que se ve más en zonas rurales del interior más profundo del país.

Por otra parte, vale decir que un reciente estudio difundido a nivel de nuestro país, muestra que las cifras de personas privadas de libertad que no han tenido la alfabetización básica, es muy alto. En algunos casos, el porcentaje alcanza casi al 50% de determinados centros penitenciarios. Sobre este punto también reflexionó el Mtro. Molina: “por suerte nosotros acá en Salto estamos trabajando junto a otros maestros en la alfabetización de personas privadas de libertad, en la Unidad Nº 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (cárcel local)”, señaló.