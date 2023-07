ESTE JUEVES COMIENZA LA EXPO PALERMO 2023

Desde este próximo jueves 20 hasta el 20 de julio se realizará la 135 edición de la exposición de ganadería, agricultura e industria denominada «Vivamos lo nuestro»en Palermo, Buenos Aires, Argentina. En un año muy difícil para la economía del vecino país, donde la inflación del primer semestre del año se ubicó en un 50,7% y un 115,6% interanual, se le suma el gran desafío de elegir su próximo presidente, quien deberá afrontar la situación y tomar las riendas en los principales asuntos que demandan soluciones de urgencia que cambien el rumbo y le den el impulso necesario para generar el crecimiento del sector y de todo el país. En este contexto, el sector agrícola ganadero sale al ruedo a mostrar todo su potencial y trabajo, más allá de los problemas, demostrando que la máquina productiva no puede detenerse, y pese a todo, con expectativa en el futuro y sobre todo, con mucho optimismo. MAS DE 2 MIL ANIMALES SERAN CALIFICADOS Para esta edición, se confirmo la presencia de más de 400 expositores de 14 provincias y más de 2000 animales de diferentes razas y especies que dicen presente en Palermo. Mañana martes 18, a la hora 8 se realizará un acto para recibir a los primeros ejemplares en la pista central. Además, se brindará un homenaje a los 100 años de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y también a los 200 años de la llegada de Tarquino, el primer reproductor de la raza Shorthorn que abrió el camino a la excelencia global de la ganadería en el país vecino. Este año no participaran de la muestra las aves por la Influenza aviar y tampoco se presentarán a calificación las razas Holando y Jersey en vacunos, dada la crítica situación que vive el sector lechero en Argentina. PROGRAMA GANADERO

Lunes 24 de julio:

9 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Braford

10 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Santa Gertrudis

11 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Wagyu

11 Hs., Pista III- Pista Central: Jura Ganado Bovino Criollo

11 Hs., Pista IV- Pista Central: Jura Búfalos (Murrah-Mediterranea)

11 a 13 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Pampinta

12 a 13 Hs., Pista II- Pista Central: Concurso Jurado Junior Angus

14 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Galloway

14 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Braford

14 Hs., Pista III- Pista Central: Jura Simmental y Red Simmental

14 Hs., Pista IV – Pista Central: Jura West Highland

14 a 16 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Frisona

15 Hs., Pista IV- Pista Central: Jara Blonde D’ Aquitaine

15 Hs., Pista Auxiliar: Remate de vaquillonas seleccionadas- raza Holando Argentino

16.30 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Exhibición esquila

17 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Remate: Blonde d’Aquitaine- Simmental y Red Simmental-Ganado Bovino Criollo- Búfalos- Wagyu-Galloway -West Highland (orden de ventas a confirmar)



Martes 25:

9 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Shorthorn (hembras). A continuación Shorthorn Plus.

9 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Brangus (hembras)

9 a 12 Hs., Pista IV- Pista Central: Jura Limangus

10 Hs., Pista III- Pista Central: Jura Polo (Categorías cabestro)

11 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Romney Marsh

11.30 a 13 Hs., Sala 1er. piso- Pabellón Ocre: Charlas Asociación Criadores de Hereford- Oportunidades de Exportación de Genetica- Ing. Mariano Etcheverry. A continuación Migración en ADN Hereford- MV María Clafé

12 hs., Pista III y IV- Pista Central: Caballo de Polo Argentino (Categorías Hembras Montados)

12 a 14 hs. Pista Auxiliar: Jura Junior Braford

13 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Brahman

12 a 13 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Junior Braford

14 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Shorthorn (machos)

14 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Corriedale

14.30 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Brangus (machos)

15 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Ideal

16 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura caprinos- razas Saanen y Boer Miércoles 26:

9 a 12 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Angus (categorías terneras)

9 Hs., Pista III y IV- Pista Central: Jura Polo Argentino (categorías hembras montados- machos montados- grandes campeones)

9 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Scotish Black Face

10 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Hereford- Polled Hereford (H)

10 a 16.30 Hs., Sala de Ventas: Remate TV- Campos y Ganados S.A.

10 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Lincoln

12 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Exhibición esquila

14 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Hereford- Polled Hereford (H)

14 Hs., Pista III y IV- Pista Central: Jura Polo Argentino

14.30 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Angus (categorías terneros)

14 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Hampshire Down

16.30 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Criolla (categorías pre potrillos, pre potrancas y potrillos)

17 Hs., Sala de Ventas: Remate Shorthorn

20 Hs., Auditorio Principal- Pabellón Rojo: Brangus Show: remate y entrega de premios (con invitación)

19.30 Hs., Pista Auxiliar: Entrega de premios Polo Argentino

20.30 Hs., Pista Auxiliar: Remate Polo Argentino Jueves 27:

9 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Hereford – Polled Hereford (machos)

9 a 12.30 Hs., Pista III y IV- Pista Central: Jura Criolla castrados (categorías y campeonatos)

9 a 12 Hs., Pista Auxiliar: Remate TV- Pedro Noel Irey S.R.L

10 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Angus (hembras)

10 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Hampshire Down

14 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Hereford- Polled Hereford (machos)

14 a 17.30 Hs., Pista III y IV- Pista Central: Jura Criolla (categorías)

14 a 16.30 Hs., Sala de Ventas: Remate TV- Saenz Valiente Bullrich y Cía

14 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Hampshire Down

14.30 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Angus (hembras)

17 Hs., Sala de ventas: Remate Limangus

18 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Remate ovinos: Ideal- Romney Marsh – Corriedale – Pampinta – Santa Ines- Frisona – Boer – Saanen- Scotish Black Face – Dorper – Lincoln Viernes 28

9 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Dorper Black- White

9.30 a 12 Hs., Pista II- Pista Central: Jura Angus (machos)

9 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Criolla categorías potrancas. A continuación campeonatos y grandes campeones

10 Hs., Pista III y IV- Pista Central: Jura Limousin

10 a 18 Hs., Sala de Ventas: Remate TV- Rosgan

14 Hs., Pista I- Pista Central: Jura Criolla categorías potrancas. A continuación campeonatos y grandes campeones

14 a 17 Hs., Pista II- Pista Central: Angus (machos)

14 Hs., Pista III y IV- Pista Central: Jura Limousin

14 a 18 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Jura Texel

17 Hs., Pista interior- Pabellón Ocre: Remate Dorper Black- White. A continuación remate Texel

18.30 Hs., Pista Auxiliar: Remate Limousin COSTO DE ENTRADAS (PESOS ARGENTINOS) En Boleterías A$ 3000. A través de www.laruralticket.com.ar/event/exposicion%2Drural%2D2023 de Lunes a miércoles A$ 1.900, de Jueves a domingo A$ 2.300. Jubilados lunes y martes gratis y a partir del miércoles A$ 1.500. Menores de 8 años, personas con discapacidad (presentando certificado) y estudiantes ISEA (presentando libreta), no pagan.