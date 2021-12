No tan veteranos ellos, se encontraron en la esquina bien cerca de la sede de Almagro. No les faltó memoria, «porque muchos años atrás se quiso hacer lo que el club no estaba en condiciones de hacer: comprar caro y sin que los resultados jugaran a favor». En esa temporada, los ingresos entre otros, de RAMÓN ROMERO y JESÚS ALZUGARAY. A Almagro no le pudo ir peor y descendió, para que llegara al momento del infortunio mayor: terminó en la «C». Y no volvió precisamente de un año para el otro.***********Ya más aquí en el tiempo la evocación puntual, sobre todo en aquella noche del viernes 1º de octubre cuando DAGOBERTO «Pato» RODRÍGUEZ se convertía en eje de la presentación. El plantel y los directivos. Comprobar acaso, el retorno a las fuentes que pregona el DT: otorgarle crédito a jugadores del club. El «Pato» fue parte de un ciclo anterior y al equipo no le faltó protagonismo. Llegaría el tiempo de Edinson Ribero y el «Cuca» apostó a su manera de pensar: «se trajo como quince jugadores y cuando se fue de la Dirección Técnica, nos quedamos vacíos de jugadores. Ese tipo de experiencia no la queremos repetir más. El «Pato» Rodríguez nos está enseñando el camino.

Este es el camino».En Almagro van sintiendo que defender ese tipo de política deportiva, es lo válido, mientras un área en el club se ha vuelto potencial en los últimos años, como para que el futuro vaya clareando: el Baby. La estructura es real, la consigna del juego desde la técnica no se transfiere y las recompensas en resultados, cuestión motivacional también.