El «Tortuga» Cardozo, parece manso por naturaleza.

Pero cuando tiene que levantar la voz, la levanta. No necesita hacerlo, por una cuestión de personalidad, sino porque siente que el dictado de la pasión también llama.

Como frente a Tacuarembó en el sábado que pasó, cuando ya en el primer tiempo el equipo encontró respuesta y más allá de la amenaza del local, llegando al segundo gol, el cuarto «naranjero» fue el definitivo.

«Porque siempre marcamos desde el Cuerpo Técnico, la necesidad de equilibrio. De evitar que el rival se maneje con soltura, por culpa de los espacios libres que podemos generar. Creo que en el segundo tiempo, juntamos las líneas, supimos de un engranaje defensivo superior y ellos no llegaron con alguna facilidad que por ejemplo, tuvieron en el primer tiempo».

-Salto se imponía 3 a 1 en los 45′ de arranque, pero minutos antes de la finalización, el volante central Pedrozo inventó un golazo, pegándole notablemente a una pelota que desde 40 metros, superó la resistencia de Lucas Peruchena.

«SIN PERDER CONSISTENCIA»

El DT de los juveniles, no es de los que «entrevera los cables» a la hora del juicio y si tiene que elogiar, elogia, «porque no es fácil para ningún equipo convertir cuatro goles de visitante. Este equipo se lo que da y lo bueno es que podemos plantear variantes sin perder consistencia. Son de esas victorias que por sobre todo, sirven para confirmar. No sacamos demasiado cuenta, porque a esta altura de la definición, sumar de a tres es lo que importa».

-En la noche en que Salto sumó tres puntos. El «Tortuga» de la Dirección Técnica. El mismo del sábado 24 de octubre del 2020 cuando jugando en el Parque Dickinson, Salto fue Campeón del Interior en categoría Sub 17. Es verdad que Wilson es mando por naturaleza.

Pero cuando tiene que levantar la voz….seguro que esa voz…también es la de él