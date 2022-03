¡Este Balance   es una tortura!

El viernes a la noche en la Liga Salteña de Fútbol, la Asamblea Extraordinaria estaba pactada para la hora 20. Un único tema: adoptar posición sobre el balance Anual 2019-2020. El mismo que no fue aprobado en la Asamblea Anual Ordinaria del 5 de marzo del año 2021, desde el momento que algunos aspectos no surgirían claros para la mayoría y como consecuencia, las dudas. A raíz de ello, las correcciones pretendieron ganar espacios, y regularizar puntos inciertos.

Se contrató a un Contador Público y éste se pronunció, desde lo técnico a lo conceptual, marcando determinadas irregularidades o vacíos. Las calificaciones pueden ser múltiples.El viernes pasadi los representantes de clubes, acudían con esa misión: o aprobaban o se concluía en otro fin: el de remitir todos los antecedentes a la Justicia Penal.

LA POSTURA DE LA COMISIÓN Al