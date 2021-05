Este 20 de mayo la Marcha del Silencio se realizó de manera diferente

EL PUEBLO dialogó con una de las organizadoras locales de la Marcha del Silencio, Ingrid Urroz, quien expresó su satisfacción por las actividades llevadas adelante en memoria y homenaje a los detenidos y detenidas desaparecidos durante el último régimen dictatorial, sosteniendo que, hay un claro sentimiento que se les puede dar “un abrazo” a los recordados; que el Uruguay “les da ese abrazo que, aunque no sanen las heridas, por lo menos reconforta”.

Este año en salto se realizó un bordado con 197 nombres de personas detenidas y desaparecidas, se cantó el Himno Nacional, se nombró uno a uno a los homenajeados y se dijo: ¡Presente! Como se acostumbra año a año.

“BORDANDO MEMORIA”

A nivel nacional hubo lo que se llama una maratón de postas, donde se corren determinados kilómetros o determinadas distancias con la foto de alguno de los detenidos o detenidas desaparecidos, y quien está esperando toma la posta y sigue. Con el claro mensaje que, la posta de los derechos humanos y de saber dónde están siempre va a tener a alguien esperando para seguir recorriendo el camino.

Acá en Salto este año realizamos en la intersección de las calles Uruguay y Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, haciendo una intervención con 197 bordados con los nombres de nuestros detenidos desaparecidos, que forma parte de un proyecto que se llama “Bordando Memoria”, donde 197 personas bordaron el nombre de los detenidos y las detenidas desaparecidos diciendo ¡Presente!.

También pintamos huellas en la calle, porque como es el lugar donde siempre comienza la Marcha, es algo simbólico, y preguntamos: ¿Dónde están?, hace ya unos 50 años.

También, se hizo lo que hicimos el año pasado, que fue, a las 19:00 horas, leer los nombres de ellos diciendo: ¡Presente!, escuchar el Himno Nacional, prender velas, para después retirarnos a nuestras casas. Ese fue el homenaje que le hizo este grupo, a ellos, en Salto.

A las 19:30, se pudo entrar a un sitio a nivel nacional, pudiéndonos comunicar de todo el Uruguay, donde se pudo decir:¡Presente! Junto a las madres y familiares. Fue transmitido por YouTube y otras plataformas.

En eso consistió, este año, las actividades en Salto; bordar la memoria en punto cadena; conocerlos, porque parte del proyecto era saber quiénes eran, conversar con ellos y con ellas, y la verdad que, para la gente que participó, fue una experiencia muy removedora, muy conmovedora y de mucho aprendizaje. Y las 197 personas, las completamos cinco días antes de esta fecha. Pero, aún hoy, están llamándonos porque quisieran bordar. Así que estamos muy reconfortados porque, a pesar de que los seguirán buscando, y no sé si los encontrarán, o les pasará como les pasó a Luisa Cuestas y a otras madres, que se fueron sin saber, sentimos que les podemos dar ese abrazo; que el Uruguay les da ese abrazo que, aunque no sanen las heridas, por lo menos reconforta.

Otra cosa de aquí de Salto, es que, nosotros, específicamente, quisimos homenajear a Luisa Cuesta, teniendo un mural aquí que pintamos con su mirada con una frase que dijo ella, la cual tenemos exhibiéndola.

NUEVOS DOCUMENTOS NO APORTAN NADA

La a parición de esos documentos no es ninguna sorpresa; porque que en el Regimiento 5to de Artillería, había documentos, eso ya se había dicho, ya se sabía. Y los documentos que se han mostrado ahora, y que ya son de estado público, son más de lo mismo. Nosotros ya tenemos ese tipo de experiencia con los documentos; ya sabemos que no aportan nada. La verdad es que para aportar la verdad, no sirven. Lo que sí nos reconforta en ese sentido, en lo que sí podemos ver algo positivo, es que se reafirma que aquí pasaron cosas tremendas y que, lo que nosotros siempre dijimos era verdad. Que se perseguía a la gente, que se la torturaba, que había políticos y personas comunes y corrientes que eran investigadas, espiadas, y todo lo que sabemos que pasó en esa época negra que vivimos. Pero en cuanto a la aparición de la verdad, en cuanto a saber dónde están, qué hicieron con ellos, y por qué lo hicieron, no se aporta nada.

CONVOCATORIA A NIVEL NACIONAL

La Marcha del Silencio tuvo su manifestación virtual este 20 de mayo debido a la pandemia por el Coronavirus Covid-19. Además, la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos salió ayer jueves a recolectar firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Este 2021 el encuentro fue través de la cuenta de Madres y Familiares en Facebook Live a partir de las 19.30 horas. El objetivo era difundir fotos y nombres de desaparecidos ante la imposibilidad de realizar la tradicional “Marcha del Silencio” de cada 20 de mayo. El vivo fue también trasmitido por TvCiudad y varias radios nacionales.

Este año a la virtualidad se sumaron acciones como colocación de balconeras, banderas y margaritas. Además, la Organización salió a recolectar firmas contra la LUC. Alba González invitó «a gritar juntos desde donde estemos un fuerte presente por cada uno de ellos y cada una de ellas. Sabemos que gracias al trabajo pleno de creatividad de nuestro pueblo ese grito resonará en cada esquina».

En conferencia de prensa, la asociación de Madres y Familiares reiteró que los documentos sobre la dictadura que entregó el gobierno a Fiscalía no aportan nada. «Porque parecería, según la versión del gobierno, como que están aportando a la verdad pero la realidad es que no aportaron nada», aseguró Nilo Patiño. Agregaron que la entrega de información por parte de las Fuerzas Armadas es un debe que se ha mantenido a la largo de los años.

LA FEUU REALIZÓ SU HOMENAJE

Desde las 7 de la mañana hasta las 9 hrs, la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay y otras personas allegadas a la Universidad de la República, participaron de una «Guardia de Honor» que consistió en mantener las 197 fotografías de detenidos desaparecidos en dictadura alzadas a la altura del pecho.

La demostración pública fue por memoria y justicia y transcurrió ante la atenta mirada de quienes pasaban frente a la Universidad. De la misma participaron además docentes, funcionarias y egresados que habitan y construyen colectivamente la Universidad de la República, así como otras organizaciones.

El homenaje a los detenidos desaparecidos se realizó en la explanada mientras a través de un altavoz eran nombrados los detenidos desaparecidos uno a uno y como es habitual se repetía «presente».