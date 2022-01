Cuando había transcurrido una hora del día domingo, la delegación de la Liga de las Colonias Agrarias en la ruta otra vez. El viaje de vuelta se hizo más ágil, porque de ida la unidad de transporte padeció algunas complicaciones mecánicas y fueron casi dos horas para llegar a Paysandú. Pero el objetivo se contempló.

El sector Interior de Salto fue y jugó dos partidos en campo de juego de Litoral. MARTÍN TEXEIRA fue el Director Técnico central, desde el momento que Miguel Villarrruel consume los últimos días de vacaciones. Por eso Martín empuñó la bandera.

Después de 15 días sobre la base de un búsqueda de acondicionamiento, el fútbol formal llegó ante un oponente que desde el próximo fin de semana jugará oficialmente en el campeonato que se le viene. Por eso incluso, la imposibilidad de retribuir la visita.



LA HORA DE VENCER

Más allá del contenido que se ofrezca, el resultado produce su propio impacto. Ganar es siempre un estímulo. Hace fluir una corriente superior. Energiza.

Lo cierto es que Liga Agria jugó dos juegos ante Litoral y en ambos se impuso 2 a 1. El fin de mover las piezas y pasar de un sistema a otro. En el partido de arranque fue 4-2-3-1. El doble «5» y tres mediapuntas. Ya en el segundo partido, se optó por el 4-4-2.

Lineamientos tácticos para tener en cuenta, Mientras Martín, va siendo parte de un apunte, «porque algunos jugadores en sus equipos, el fútbol pasa por ellos. Son determinantes. O sea, la influencia que no les falta. Pero una selección es otra cosa. Estamos en camino y la memoria tiene que retener lo que tácticamente vamos marcando,. Hubo señales a favor, no solo desde la voluntad de cada uno, sino desde el acierto. A la idea hay que alimentar, pero si se define y se gana también, aunque sean partidos amistosos, tanto mejor»



LOS 15 DÍAS Y DESPUÉS

Después de todo, para la selección agraria, fueron en lo previo dos semanas de acción. No tanto, para un plantel que necesita identificarse con una filosofía de juego y descubrir el rol de cada jugador. En qué medida encajan en el funcionamiento.

Porque además no han faltado jugadores en la cita que pasó: sin Carlos Vera, Sebastián Masseroni y Alexander Píriz. En los casos de Vera y Masseroni transitado por evoluciones tras contraer el Covid, mientras el goleador de Universitario que llegó a Independiente y fue convocado, como parte de la tregua que suponen las vacaciones.

Hoy lunes, el combinado retorna al Parque Juan José Vispo Mari. De aquí al sábado, sesiones puntuales que no faltarán. Todos los días. Cuestiones físicas y tácticas a la manera de combinación. La búsqueda de rivales es cosa compleja. La revancha con Litoral resulta inviable y en Tranqueras bajaron el pulgar por la lejanía, mientras Tacuarembó se llamó a paréntesis en su adecuación por el azote de la pandemia. Pero los agrarios se nutren de la convicción que los alimenta.

Mientras en ese «estar en camino», al decir de Martín Texeira, la elocuencia de una búsqueda que es puntual. El 12 de febrero y con Artigas de local, no tan lejos en el tiempo.

Y cercano a la ilusión misma.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-