“Estamos dispuestos a recorrer el camino que sea necesario para hacer respetar la Constitución y que la usura no siga campeando en Uruguay”

Guido Manini Ríos, Senador de Cabildo Abierto

El Senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, estuve jueves y viernes en nuestra ciudad. Si bien se encuentra en plena campaña de recolección de firmas que buscar llevar adelante un plebiscito para reformar la Constitución de la República en materia de endeudamiento y usura, reconoce que a los uruguayos además de ese, les preocupan otros temas. De eso conversó con EL PUEBLO.

– Nuevamente en Salto Senador, en esta ocasión en plena campaña de recolección de firmas por un tema que agobia a los uruguayos, el endeudamiento.

– Estamos en el marco de una recorrida que hemos comenzado por todo el país donde podemos decir que el tema principal es ese, pero no es excluyente. Hay gente que pregunta de otros temas, como el de la inseguridad, la droga, muchas cosas que nos han preguntado en Mercedes, Fray Bentos, Paysandú, y anoche acá mismo en Salto en el Deportivo Artigas. Hemos tenido varios encuentros con la gente donde se toca como tema central este del plebiscito constitucional que está impulsando Cabildo Abierto, pero también se tocan otros temas. Aparte es una instancia de retomar contacto con muchos referentes, dirigentes, y va gente en general también que no necesariamente son cabildantes que quieren saber de qué se trata todo esto porque indudablemente despierta gran expectativa. Pero sí, estamos en recorrida nuevamente en Salto, queremos que el mensaje de Cabildo Abierto la gente lo escuche de Cabildo Abierto, no de quienes dicen que Cabildo Abierto dijo tal cosa y a veces va con cierto sesgo o intencionalidad, a veces se desvirtúa el mensaje de Cabildo, se tiñe de etiquetas y estigmatizaciones que una y otra vez se han endilgado a este partido, no de ahora, desde el día que nació hace cuatro años.

Siempre dijimos que nuestra forma de hacer política es en los cara a cara con la gente, y lo venimos haciendo. Mire, tres veces a la semana por lo menos vamos a barrios de Montevideo, a veces a casas muy humildes de familia, o asentamientos, a hablar con la gente, se juntan 15, 20 o 25 personas, hablamos de proyectos y la gente nos dice sus inquietudes, hacen sus aportes, esa es la forma de hacer política que al menos nosotros entendemos, más en un partido donde claramente los recursos no son lo suficiente como para estar en los medios de publicidad normales. Entonces, nuestra gran publicidad es hablar con la gente, por eso estamos en esta recorrida.

– ¿Por qué piensa que el sistema político en general le ha dicho que no a Cabildo Abierto sobre esta propuesta en el tema del endeudamiento?

– Habría que preguntarle al sistema político. Nosotros partimos de datos objetivos. Primero, este tema no es nuevo porque ahora parece que este fuera un tema en reacción por algún problema o cortocircuito que existió dentro de la coalición. No, no, este tema es viejo. En la campaña electoral de 2019 nosotros hablábamos del endeudamiento de la familia, y está en nuestras propuestas de gobierno. Después en el año 2020 presentamos el proyecto en el Senado que busca soluciones a este problema. En ese momento hablamos con las bancadas de todos los partidos pidiéndoles que hicieran aportes, que lo mejoraran, que sumaran su esfuerzo para encontrar una solución a este tema. Lo hablamos con todos, el silencio fue la respuesta más normal. A veces, cuando no era silencio era la crítica, pero no vimos ningún interés en solucionar este tema. Así y todo fueron desfilando por la Comisión de Constitución y Legislación las distintas delegaciones, y ahí nos fuimos enterando de números que nos sorprendieron. Sabíamos que el problema era grave, pero ahí nos enteramos de la real gravedad del problema. Nos dice la empresa Equifax, que es la que maneja el clearing, que hay un millón de uruguayos en el clearing. Nos dice el presidente del Banco Central, el señor Labat, que en Uruguay hay 700 mil deudores irrecuperables. Son números escandalosos. Entonces digo, ¿no es este uno de los problemas grandes que tenemos que buscar la forma de resolverlo? A partir de ahí, insistimos. Esto logró tener la unanimidad de la Comisión, se pasó al plenario diez días después y en forma sorpresiva para nosotros, los que habían votado en comisión a favor votaron en contra, todos, blancos, colorados, frenteamplistas. Quedamos solos y el proyecto volvió a la comisión, donde dijimos que íbamos a introducir algunos cambios, pero si no hay solución legislativa, si no hay una ley, habrá plebiscito, que es el único camino que nos queda, el otro es que se cajonee y que como tantos otros proyectos termine en el olvido.

En Uruguay hay problemas grandes, medianos y pequeños, este es uno de los grandes, podemos hablar de la droga, de la inseguridad, de la educación, pero éste es uno de los problemas grandes, sin lugar a dudas, que afecta a muchísima gente, por lo que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, si es necesario, mediante un plebiscito.

Mire usted qué cosa llamativa, a partir de que dijimos eso y que la gente entendió que lo dijimos para cumplirlo, empezaron a bajar las tasas de interés, bajaron como 30 puntos en un par de meses en forma increíble. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué le cobraban esos 30 puntos a los ciudadanos de a pie y que pudieron bajar en dos meses? Claramente esta discusión es necesaria, termine como termine, porque realmente aquí están explotando al ciudadano de a pie cobrándole intereses desmedidos. Se está cobrando intereses de tres dígitos en un país donde la inflación es de un dígito, eso no ocurre en ningún lugar del mundo, solo en Uruguay. La ley que ampara esto es de Astori del año 2007, indudablemente ampara ese interés desmedido y exagerado, que según la Real Academia Española interés desmedido o exagerado por un préstamo constituye lo que es la usura. Y si vamos a la Constitución de la República, el artículo 52 dice que está prohibida la usura. Es decir que hay una ley que ampara lo que la Constitución prohíbe, hay algo que está mal.

Estamos dispuestos a recorrer el camino que sea necesario para hacer respetar la Constitución y que la usura no siga campeando en Uruguay, porque somos conscientes, lo hemos analizado, que esa usura es la que va causando este problema que cada vez es más grave. Hoy hay más deudores irrecuperables y más uruguayos en el clearing que hace un año, y hace un año había más que hace 2 años, y eso es un proceso que se está dando en forma clara, y si no hacemos algo, en algún momento va a reventar por algún lado.

¿Por qué entendemos que el resto del sistema político no acompaña cuando es tan claro lo que estamos diciendo? ¿Será porque no quieren afectar intereses muy poderosos de los prestamistas y de los bancos que están conexos a los prestamistas? No sé, está todo en el campo de la especulación, todo es posible, habrá que preguntarle a cada actor por qué no está de acuerdo con que de una vez por todas le encontremos solución a un problema que es de los grandes problemas que tiene el país.

– ¿Quién manda en Cabildo Abierto en Salto?

– La autoridad de Cabildo Abierto en Salto es la Comisión de Asuntos Políticos, así lo dispuso la Junta Nacional, así está dispuesto en los distintos departamentos en que hubo ciertos problemas de representatividad con la Junta Departamental. Por la forma vertiginosa en que surgió Cabildo en 2019, hubo muchísima gente que hoy es referente y principal figura de Cabildo Abierto que no estaba en Cabildo en las internas, aparecieron después. Es fundamental que cada departamento represente la realidad de Cabildo, no la realidad del 30 de junio de 2019, sino la realidad actual de Cabildo. Entonces, se conformó esa Comisión de Asuntos Políticos en esos lugares para darles cabida a todos. En Salto hay varias agrupaciones hoy, seguramente habrá más de acá a las elecciones internas, que competirán entre sí, nosotros buscamos que sea de la forma más fraternal posible dentro de lo que es un solo partido. A veces se pone el acento en las diferencias que existen dentro de Cabildo Abierto, digo porque incluso hay algún órgano de prensa a nivel nacional que vuelta y media publica las distintas corrientes dentro de Cabildo, disconformidad con esto y con lo otro. Yo lo que le puedo decir, y cualquiera que analice no puede menos que coincidir conmigo, es que Cabildo es el partido más unido y más coherente que hay en el país.

En Cabildo Abierto, no hay nadie que defienda a prestamistas, no hay nadie que defienda que está bien plantar eucaliptus en el departamento de Colonia, en Cabildo Abierto hay unidad de criterio en cuanto a respetar la vida desde la concepción, estamos en desacuerdo con la política de drogas que se han implementado. Es decir que en los grandes temas nacionales, Cabildo Abierto es el partido más coherente y más unido de los que hay hoy en el escenario político, y no quiero hablar mal de ninguno, pero en otros partidos uno ve diferencias hasta filosóficas. En Cabildo no las hay. A veces hay distintos puntos de vista en temas coyunturales como ocurre en cualquier familia, pero no hay esas divisiones.

Acá en Salto tenemos distintas agrupaciones que cada una tiene su impronta y su forma de plantear las cosas y a veces se generan ciertas fricciones entre las propias agrupaciones por cosas menores, pero estamos convencidos que todos van a aportar a Cabildo y vamos a crecer en Salto. Cabildo es una fuerza que viene en crecimiento. Anoche en Deportivo Artigas la convocatoria fue importante de mucha gente que fue a escuchar y que estaban muy entusiasmados con Cabildo, y se habló de muchos temas, no solo del tema de la deuda. Creo que Cabildo va a tener una muy buena votación en 2024, me refiero al día más importante que es en octubre de 2024, las internas en definitiva podrán dirimir prelación entre las distintas listas pero es en octubre donde se va a jugar el partido, y después veremos para las elecciones departamentales, es algo que no tenemos definido.

——————————————-

PERFIL DE GUIDO MANINI RÍOS

Casado con Irene Moreira.

Tienen dos hijos.

Es del signo de Leo.

De chiquito quería ser abogado.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Ser abuelo y profundizar en el conocimiento de la historia.

¿Una comida? Paella de mariscos.

¿Un libro? “Con los zapatos al cielo. La vida de Jacinto Vera”

¿Una película? Doctor Zhivago.

¿Un hobby? Leer y salir a caminar por Montevideo.

¿Qué música escucha? Folklórica y melódica. Isabel Pantoja, Cafrune, Zitarrosa.

¿Un día de la semana? El sábado.

¿Qué le gusta de la gente? La franqueza, la sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La falsedad, la hipocresía, el cinismo.