En la tarde será la partida y en la noche, la decisión para la Liga de las Colonias Agrarias, de cara al objetivo del que aún no se rinde: avanzar a la fase siguiente del Regional Litoral-Norte.Mañana miércoles en el Estadio Matías González será secuencia esencial: poco menos que obligado a ganar, teniendo en cuenta que observa 3 puntos en la clasificación general, sobre los 7 de Artigas y Río Nergro, a falta de 9 puntos por jugarse. Será la primera fecha de la segunda rueda.

En lo que fue el arranque de la llave, la derrota agraria en el Vispo Mari por 1 a 0.Una derrota que gravita en la tabla. En el segundo juego, esta vez de visitante, el 2 a 1 sobre Bella Unión y de última en Fray Bentos, sin apelaciones ante un rival superior.Ayer lunes y hoy martes, para intentar correcciones y sobre todo, abrir los cauces anímicos, para pensar que nada está perdido. Desde el decir de MARTÍN TEXEIRA a EL PUEBLO, tres palabras constituyen la síntesis del pensamiento: «estamos con vida».El ayudante técnico relojea la tabla, saca cálculo y enciende la ilusión, aunque tampoco expulsa de la escena, una realidad dominante, «porque es concreto que se achicó el margen de error».Complejo el tiempo de Liga Agraria, teniendo en cuenta las lesiones vigentes, como en el caso de Sebastián Masseroni que volverá a estar ausente, mientras Alexander Píriz dista de su mejor condición. A su vez descartado Charly Cabrera, lesionado en pleno partido del pasado sábado en el Parque Liebg’s de Río Negro. Factible la vuelta de Juan Pablo Rodríguez en la zona de volantes. A Miguel Villarruel y Martín Texeira no les queda otra que recomponer la estructura del equipo. El mismo Martin que no dejó de sostener: «con lo que tengamos, ofrecer lo mejor»******** A LA CANCHA Campo de juego: Estadio Matías González de Artigas.Miércoles 23 de febrero.Primera fecha de la segunda rueda. Campeonato Regional Litoral-Norte.Categoría de mayores: hora 22.Árbitro central: Eris Orlando Herrera. Asistentes: Luis Enrique Ayala y Renzo Martín Ferrari. Terna de la Liga de Fútbol de Paysandú.********** Tabla de posiciones: Artigas y Río Negro 7 puntos, Salto 3, Bella Unión 0. En el restante partido, estadio «Walter Martínez Cerrutti» con Bella Unión vs Río Negro.Hora de comienzo: 21.30′. Terna: José Gabriel de los Santos, Sebastián Píriz y Mauricio Revuelta (Liga Salteña de Fútbol).