«Estamos cada vez más lejos de Universitario y Ferro Carril»

El poder de la grieta

La palabra GRIETA se fue instalando en el fútbol de algunos años a esta parte, cuando las consagraciones abarcaban como propósito a cuatro o lo sumo cinco equipos y no más.

La referencia en ese momento a Ferro Carril, Ceibal, Nacional, Deportivo Artigas, Salto Uruguay y Gladiador, hasta que en la segunda década del nuevo siglo, apareció otro postulante que fue dejando en claro su vocación campeona. A tal punto que se quedó con la corona en el 2014, 2016, 2018 y 2019. No otro que Universitario.

No es cosa común en la historia del fútbol salteño que un equipo alcance la máxima gloria en una misma década cuatro veces. Pero hay antecedentes.

Por ejemplo, Salto Uruguay. Primero en los años 80 y después en los 90, mientras Deportivo Artigas clavó un terno a principio de los 90 y un bicampeonato en la primera década del siglo 21.

Pero es verdad también que en los últimos años algunos equipos se bajaron de esa condición de postulantes sistemáticos: los casos de Salto Uruguay, Deportivo Artigas, Ceibal y Gladiador.

Salto Uruguay no es Campeón Salteño desde el año 2000.

Deportivo Artigas no es Campeón Salteño desde el año 2004.

Ceibal no es Campeón Salteño desde el año 2013.

Gladiador no es Campeón Salteño desde el año 2011.

En la misma medida que han surgido postergaciones a cuenta de los cuatro, se enraizó el protagonismo campeón, de Universitario y Ferro Carril.

En el caso de la franja, el más ganador en el nuevo siglo: 2005, 2007, 2008, 2009, 2012, 2017 y 2021. Un total de siete coronas para quien suma en la historia un total de 43.

¿CADA VEZ MÁS LEJOS?

Mucho más allá de conceptos, el valor o consecuencia de la estadística en fútbol, es cosa siempre atendible. La lectura de los números, ofrece respuesta cuando alguna discusión está planteada. En la semana que pasó, el directivo de una de esas instituciones postergadas en los últimos años, reflexionó en voz alta en EL PUEBLO.

No fue parte de ningún reportaje, pero si de un apunte que es como para tener en cuenta: «estamos cada vez más lejos de Universitario y Ferro Carril».

El dirigente parecía reconocer desde su enfoque que «entre los dos, incluyen el 70% de los jugadores más desnivelantes en el fútbol salteño y sino, solo haría falta pasar la lista y comprobarlo.

Juntás a Universitario y Ferro….y ahí tenés una selección armada»

Cuando aún está lejano el inicio de la temporada 2022, es del caso alojar en la memoria esta frase que hasta ofrece señales de sentencia.

La grieta de la que tanto se hablaba, abarcando a cuatro o cinco equipos; ¿ahora hay que apuntar a dos que predominan sobre la legión restante?

Cuestión de tiempos que vendrán. Y de testimonios que ganarán espacios, que en definitiva son los mismos que marcan los senderos de la historia.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-