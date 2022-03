A la hora 04:00’, en calle 6 de Abril y Julio Delgado una persona adulto mayor denuncio que próximo a la hora 01:30’, recibe un llamado donde un masculino le exige dinero y un televisor a cambio de su nieto y la novia de este a quienes tiene secuestrados. Como no tenia dinero deja un televisor marca Telefuken 21’’ recostado al portón de la casa e ingresa, inmediatamente llega un masculino quien se lleva el televisor, agregando que no llamo antes por temor y sus familiares están en perfectas condiciones no habiendo sido secuestrados. Se trabaja.-